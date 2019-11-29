Житель Бурятии накопил долг по алиментам в 700 тысяч

Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ



15 ноября Джидинский районный суд Бурятии рассмотрел дело должника по алиментам. Мужчина не платил двум несовершеннолетним детям, сообщили в Джидинском районном суде.



Ранее отец был привлечен к административной ответственности за неуплату средств без уважительных причин. Ему назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ.



Получив от судебного пристава направление в Центр занятости населения, мужчина на учёт не встал.



Предупреждённый об уголовной ответственности, он самостоятельно мер к трудоустройству не принял. Фактическая задолженность по уплате алиментов составила более 700 тысяч рублей.



Суд признал его виновным по ч.1 ст.157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей». Мужчине назначили наказание в виде исправительных работ.



Приговор вступил в законную силу.

