Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ
15 ноября Джидинский районный суд Бурятии рассмотрел дело должника по алиментам. Мужчина не платил двум несовершеннолетним детям, сообщили в Джидинском районном суде.
Ранее отец был привлечен к административной ответственности за неуплату средств без уважительных причин. Ему назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ.
Получив от судебного пристава направление в Центр занятости населения, мужчина на учёт не встал.
Предупреждённый об уголовной ответственности, он самостоятельно мер к трудоустройству не принял. Фактическая задолженность по уплате алиментов составила более 700 тысяч рублей.
Суд признал его виновным по ч.1 ст.157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей». Мужчине назначили наказание в виде исправительных работ.
Приговор вступил в законную силу.
Житель Бурятии накопил долг по алиментам в 700 тысяч
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мобильная баня нужна сотрудникам, которые тушат лесные пожары
Они узнали много нового об основных жанрах и национальных особенностях, присущих голландской школе XVII–XIX веков
Сказочный герой ответит на письма ребятишек
Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких подарков
В международном конкурсе участвовали исполнители из 15 стран Европы, Азии и Америки.
На площади устроят музыкальный фейерверк со множеством залпов
Правоохранители провели лекцию о коррупции для студентов ВСГУТУ
Мобильная бригада осмотрела на дому 19 ветеранов в трёх сёлах
В посёлке Агинское установят звезду и придомовую табличку
Приставы нашли трёх должников
Победителями стали ребята из школы №65
Бал посвящён императрице Екатерине II
Председатель фонда «Общество без барьеров» Галина Горбатых рассказала о «полном отсутствии этики» у представителей Курского вокзала
В этот день состоится общероссийского дня приёма граждан