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Житель Бурятии накопил долг по алиментам в 700 тысяч

Житель Бурятии накопил долг по алиментам в 700 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ

15 ноября Джидинский районный суд Бурятии рассмотрел дело должника по алиментам. Мужчина не платил двум несовершеннолетним детям, сообщили в Джидинском районном суде.

Ранее отец был привлечен к административной ответственности за неуплату средств без уважительных причин. Ему назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Получив от судебного пристава направление в Центр занятости населения, мужчина на учёт не встал.

Предупреждённый об уголовной ответственности, он самостоятельно мер к трудоустройству не принял. Фактическая задолженность по уплате алиментов составила более 700 тысяч рублей.

Суд признал его виновным по ч.1 ст.157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей». Мужчине назначили наказание в виде исправительных работ.

Приговор вступил в законную силу.
алименты
 
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