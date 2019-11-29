Жителям Бурятии рекомендуют включать в сладкие подарки пастилу и зефир

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких подарков



В преддверии Нового года управление Роспотребнадзора по Бурятии напомнило жителям, как правильно выбирать сладкий новогодний подарок:



- сладкие новогодние подарки стоит приобретать в местах организованной торговли;



- при покупке следует обратить внимание на этикетку, на которой изготовитель, фасовщик должен указать следующую информацию: это масса, состав подарка (наименование и количество входящих в него кондитерских изделий), дата фасовки, срок и условия хранения, наименование и юридический адрес изготовителя/фасовщика (для принятия претензий от потребителей), пищевая ценность, нормативный документ, в соответствии с которым изготовлен продукт, наличие единого знака обращения продукции на рынке (ЕАС);



- при выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел;



- следует помнить, что ядра абрикосовой косточки, арахис являются сильными аллергенами, их использование в питании детей не рекомендуется. Карамель, в том числе леденцовая, не рекомендована для наполнения детских наборов, так же, как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5 % этанола;



- предпочтение при выборе подарка для ребёнка следует отдавать печенью, шоколадным конфетам (шоколад содержит калий, кальций, магний, фосфор и необходимые организму биофлавоноиды, антиоксидатны, витамины А, С, Е, содержащийся в какао-бобах магний улучшает память), зефиру (в составе зефира отсутствуют жиры, для его производства используют только белки, сахар, фруктово-ягодное пюре и ряд натуральных загустителей), пастиле (в связи с отсутствием в составе жиров, пастила является диетическим продуктом);



- если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится игрушка, она должна иметь упаковку, предназначенную для предотвращения контакта с пищевыми продуктами;



- продавец обязан предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность всех составляющих компонентов подарка.



В случае приобретения некачественных сладких подарков, продуктов питания или некачественного оказания услуг во время новогодних мероприятий, жителей просят незамедлительно информировать управление Роспотребнадзора по Бурятии.



