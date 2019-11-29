Жителям Бурятии рекомендуют включать в сладкие подарки пастилу и зефир

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких подарков
В преддверии Нового года управление Роспотребнадзора по Бурятии напомнило жителям, как правильно выбирать сладкий новогодний подарок:
- сладкие новогодние подарки стоит приобретать в местах организованной торговли;
- при покупке следует обратить внимание на этикетку, на которой изготовитель, фасовщик должен указать следующую информацию: это масса, состав подарка (наименование и количество входящих в него кондитерских изделий), дата фасовки, срок и условия хранения, наименование и юридический адрес изготовителя/фасовщика (для принятия претензий от потребителей), пищевая ценность, нормативный документ, в соответствии с которым изготовлен продукт, наличие единого знака обращения продукции на рынке (ЕАС);
- при выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел;
- следует помнить, что ядра абрикосовой косточки, арахис являются сильными аллергенами, их использование в питании детей не рекомендуется. Карамель, в том числе леденцовая, не рекомендована для наполнения детских наборов, так же, как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5 % этанола;
- предпочтение при выборе подарка для ребёнка следует отдавать печенью, шоколадным конфетам (шоколад содержит калий, кальций, магний, фосфор и необходимые организму биофлавоноиды, антиоксидатны, витамины А, С, Е, содержащийся в какао-бобах магний улучшает память), зефиру (в составе зефира отсутствуют жиры, для его производства используют только белки, сахар, фруктово-ягодное пюре и ряд натуральных загустителей), пастиле (в связи с отсутствием в составе жиров, пастила является диетическим продуктом);
- если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится игрушка, она должна иметь упаковку, предназначенную для предотвращения контакта с пищевыми продуктами;
- продавец обязан предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность всех составляющих компонентов подарка.
В случае приобретения некачественных сладких подарков, продуктов питания или некачественного оказания услуг во время новогодних мероприятий, жителей просят незамедлительно информировать управление Роспотребнадзора по Бурятии.
Жителям Бурятии рекомендуют включать в сладкие подарки пастилу и зефир
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мобильная баня нужна сотрудникам, которые тушат лесные пожары
Они узнали много нового об основных жанрах и национальных особенностях, присущих голландской школе XVII–XIX веков
Сказочный герой ответит на письма ребятишек
Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких подарков
В международном конкурсе участвовали исполнители из 15 стран Европы, Азии и Америки.
На площади устроят музыкальный фейерверк со множеством залпов
Правоохранители провели лекцию о коррупции для студентов ВСГУТУ
Мобильная бригада осмотрела на дому 19 ветеранов в трёх сёлах
В посёлке Агинское установят звезду и придомовую табличку
Приставы нашли трёх должников
Победителями стали ребята из школы №65
Бал посвящён императрице Екатерине II
Председатель фонда «Общество без барьеров» Галина Горбатых рассказала о «полном отсутствии этики» у представителей Курского вокзала
В этот день состоится общероссийского дня приёма граждан