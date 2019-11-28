Улан-удэнцы смогут бесплатно посмотреть японское кино

В кинотеатре покажут японскую картину «Каждый день хороший»



3 декабря в 18:30 в ТРЦ «Пионер» пройдёт церемония открытия и показ японской картины «Каждый день хороший», 2018, жанр: драма, мелодрама. Фильм, снятый по популярному эссе Норико Мориситы, рассказывает о том, как изучение искусства японской чайной церемонии (садо) помогает главной героине глубже познать жизнь.



- Двадцатилетняя Норико по совету матери записывается вместе со своей двоюродной сестрой Митико на курсы чайной церемонии, которые ведёт знаменитая г-жа Такэда. В первое время многочисленные правила и условности озадачивают Норико, но спустя два года она начинает понимать всю глубину садо, - говорится в анонсе фильма.



Вход на показ — свободный, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.



Бесплатный показ японского фильма организуют Генеральное консульство Японии в Хабаровске при поддержке министерства культуры республики и ТРЦ «Пионер».



Возрастное ограничение – 12+

