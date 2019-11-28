В кинотеатре покажут японскую картину «Каждый день хороший»
3 декабря в 18:30 в ТРЦ «Пионер» пройдёт церемония открытия и показ японской картины «Каждый день хороший», 2018, жанр: драма, мелодрама. Фильм, снятый по популярному эссе Норико Мориситы, рассказывает о том, как изучение искусства японской чайной церемонии (садо) помогает главной героине глубже познать жизнь.
- Двадцатилетняя Норико по совету матери записывается вместе со своей двоюродной сестрой Митико на курсы чайной церемонии, которые ведёт знаменитая г-жа Такэда. В первое время многочисленные правила и условности озадачивают Норико, но спустя два года она начинает понимать всю глубину садо, - говорится в анонсе фильма.
Вход на показ — свободный, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
Бесплатный показ японского фильма организуют Генеральное консульство Японии в Хабаровске при поддержке министерства культуры республики и ТРЦ «Пионер».
Возрастное ограничение – 12+
Улан-удэнцы смогут бесплатно посмотреть японское кино
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