В Иркутске выберут самую красивую новогоднюю ёлку

Победителей определят в трёх номинациях



22 декабря в Иркутске состоится фестиваль-конкурс «Самая красивая новогодняя ёлка – 2020». Начало мероприятия в 12:00 в сквере имени Кирова. Там будет установлено 50 искусственных ёлок для оформления участниками фестиваля.



В конкурсе могут принять участие почётные семьи; представители учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения; молодёжных и общественных организаций; ТОСов; городских сообществ; культурно-национальных центров; предприятий и других коммерческих структур. Для этого в срок до 16 декабря необходимо подать заявку в МАУ «Праздник» по адресу: улица Горная, 24, офис 500 или по электронной почте prazdnik-adm@mail.ru. К заявке необходимо приложить эскиз оформления или описание концепции украшения ёлки. Необходимые декоративные элементы участники придумывают и подготавливают самостоятельно. Это могут быть ёлочные игрушки, мишура, гирлянды (без электрического подключения) и т.п.



Победителей фестиваля-конкурса определят в трёх номинациях: «Красота», «Оригинальность» и «Наша память и наша слава». Жюри будут учитывать концептуальность, творческий подход, выразительность цветового и декоративного решения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.



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