У них 1 «золото», 3 «серебра» и 4 «бронзы»
Забайкальские лучники завоевали восемь медалей различного достоинства на всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука «Надежды России», которые прошли с 21 по 25 ноября в Великих Луках. Всего в турнире приняли участие 816 спортсменов из 35 регионов страны.
По информации пресс-службы минспорта Забайкалья, в дисциплине «Классический лук» среди юниоров Сандан Намсараев завоевал второе место, а Дамби Дамшаев – третье место. В этой же дисциплине среди юниорок Туяна Будажапова завоевала серебряную медаль. Среди юношей Баир Торгубаев стал бронзовым призёром.
В командных соревнованиях в дисциплине «Классический лук» среди юниоров команда Забайкальского края, выступающая в составе Сандана Намсараева, Буянто Осорова и Баира Жамбалова, завоевала первое место. Среди юниорок забайкальские спортсменки Туяна Будажапова, Саяна Дашидондокова и Виктория Намдакова стали обладательницами бронзовых наград. Команда юношей, выступающая в составе Баира Торгубаева, Цынге Лодонова и Алексея Жалсабона, заняла вторую ступень пьедестала.
В дисциплине «Блочный лук» команда девушек Забайкальского края заняла третье место. Комплект бронзовых медалей получили Валерия Лапкина, Екатерина Козлова и Софья Александрова.
Как сообщал «Байкал Daily» ранее, на этих же соревнованиях иркутянка Арина Добрынина одержала победу в стрельбе из классического лука.
Забайкальские лучники завоевали 8 медалей всероссийских соревнований
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