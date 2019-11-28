Вожатая из Бурятии поедет на финал всероссийского конкурса

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ

Также в Москву отправятся две представительницы Забайкалья



Вожатая из Бурятии Анна Матвеева отправится на всероссийский конкурс педагогических работников (вожатых) детских оздоровительных учреждений «Лига вожатых». Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.



Анна была выбрана путём заочного этапа, который состоял из трёх заданий – участники снимали видео-презентацию; проходили тестирование, направленное на выявление степени мастерства вожатской, воспитательной и наставнической сферах; писали сценарий по заданным параметрам на тему: «Формы воспитательной работы с детьми». Всего со всей страны было подано более 3000 заявок от вожатых из 83 регионов России



Экспертная оценка творческих работ в номинациях «вожатый-стажёр», «вожатый» и «старший вожатый» проводилась с 5 по 18 ноября. Творческие работы оценивали эксперты в области педагогики, психологии и воспитания, представители органов государственной власти, общественных объединений и организации мероприятий. 19 ноября стали известны имена 300 финалистов, среди которых представители 54 регионов. По информации минобразования Забайкалья, в их число также вошли две забайкалки: Тамара Гармаева в номинации «Старший вожатый» и Екатерина Коробова в номинации «Вожатый».



Финал всероссийского конкурса «Лига вожатых» пройдёт в Москве с 12 по 16 декабря, где финалистам предстоит пройти ряд обучающих мастер-классов от экспертов конкурса, принять участие в интенсивной конкурсной программе, состоящей из нескольких испытаний. По итогам всех финальных испытаний победителями станут 100 участников пропорционально от общего количества участников очного этапа в каждой номинации.



Победители получат ценные призы, почётные грамоты, сертификаты, памятные подарки и возможность проходить стажировки в образовательных центрах, а также участвовать в образовательных интенсивах, форумах и событиях всероссийского проекта «Лига вожатых» и Российского движения школьников.

