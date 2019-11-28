В Бурятии после ремонта открылся музей истории Курумкана

Общество, Фото: пресс-служба администрации МО «Курумканский район»

В его здании был проведён капитальный ремонт на сумму более 2 млн. рублей



В Курумканском районе Бурятии 27 ноября открыл свои двери в отремонтированном здании районный музей истории и развития традиционных народных промыслов. На торжественном открытии присутствовал глава района Владислав Сультимов.



Муниципальное бюджетное учреждение было основано в 1975 году как краеведческий музей. В настоящее время оно нашло свой новый дом в старом корпусе Курумканской детской школы искусств, построенном в 1930-х годах. В здании был проведён капитальный ремонт по республиканской программе на сумму 2 195 493 рубля. Теперь жители и гости района имеют возможность знакомиться и узнавать историю Курумкана и его жителей.



От отдела культуры администрации МО «Курумканский район» музею был подарен сертификат на сумму 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

