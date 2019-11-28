В Иволгинском районе состоялся конкурс «Мама, папа, я – знающая ПДД семья!»
26 ноября в Иволгинском районе Бурятии прошёл конкурс «Мама, папа, я – знающая ПДД семья!». Семейное мероприятие на знание Правил дорожного движения проходит в районе на протяжении нескольких лет. В этом году конкурс состоялся в здании детского сада «Берёзка».
Первое испытание включало в себя знакомство с командами. Яркие «визитные карточки» сменяли друг друга – участники продемонстрировали по-настоящему сильный творческий потенциал и фантазию. После творческой разминки семьям предстояло доказать свои знания Правил дорожного движения. Задания были самые разнообразные. Самые юные участники продемонстрировали свои знания в конкурсе «Собери знак». Им предстояло собрать в единую картинку части дорожного знака на время, при этом правильно называя собранный знак.
Помимо теоретических знаний, семьи продемонстрировали свои практические умения. Следующий этап, по признаниям многих родителей, оказался самым сложным: нужно было показать умение прохождения полосы препятствий – проехать змейкой на игрушечном автомобиле, не нарушая при этом ПДД.
В итоге победила дружная семейная команда Камчатовых (детский сад «Хараасгай»). Второе место заняла семья Анциферовых (детский сад «Берёзка»). И на третьем месте оказались представители детского сада «Булжамуур» – семья Шарагуловых. Приз зрительских симпатий завоевала семья Вихревых (детский сад «Вишенка»). Лучшей в знании ПДД стала воспитанница детского сада «Улаалзай» Димит Токтохоева. Приз в номинации «Самый артистичный» достался юной воспитаннице детского сада «Ромашка» Милане Карбаиновой. Об этом сообщает комиссия по безопасности дорожного движения Иволгинского района.
В Бурятии семьи детсадовцев соревновались в знании ПДД
Общество, Фото:
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