В Улан-Удэ отметят День людей с ограниченными возможностями

В Железнодорожном районе состоится торжественное мероприятие «От сердца к сердцу»



5 декабря на сцене дома творчества Железнодорожного района пройдёт торжественное мероприятие «От сердца к сердцу», посвящённое Дню людей с ограниченными возможностями.



Данное мероприятие направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия, на привлечение внимания общества на преимущества, которые оно получает от участия инвалидов в политической, социальной, экономической и культурной жизни.



Зрителей ждёт интерактивно-развлекательная программа, а также выступление творческих коллективов Городского культурного центра.



На концертно-развлекательную программу приглашены жители с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в Железнодорожном районе. Об этом сообщает пресс-служба Городского культурного центра

