В Железнодорожном районе состоится торжественное мероприятие «От сердца к сердцу»
5 декабря на сцене дома творчества Железнодорожного района пройдёт торжественное мероприятие «От сердца к сердцу», посвящённое Дню людей с ограниченными возможностями.
Данное мероприятие направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия, на привлечение внимания общества на преимущества, которые оно получает от участия инвалидов в политической, социальной, экономической и культурной жизни.
Зрителей ждёт интерактивно-развлекательная программа, а также выступление творческих коллективов Городского культурного центра.
На концертно-развлекательную программу приглашены жители с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в Железнодорожном районе. Об этом сообщает пресс-служба Городского культурного центра
В Улан-Удэ отметят День людей с ограниченными возможностями
Общество, Фото:
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