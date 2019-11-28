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28 Ноября

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В Улан-Удэ эвенки соберутся на финал театрального фестиваля

В Улан-Удэ эвенки соберутся на финал театрального фестиваля
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Заключительный этап пройдёт на сцене Бурдрама

В Улан-Удэ состоится заключительный этап IV межрегионального фестиваля-конкурса «Эвенкийский нимнгакан». 30 ноября в 17:00 победители отборочных туров выступят на сцене Бурятского драматического театра.

Как сообщал «Байкал-Daily», заключительный отборочный тур «Нимнгакана – 2019» прошёл 19 ноября в посёлке Багдарин. Первое место взяла танцевально-вокальная группа «Биракан» из села Россошино с постановкой «Би бэюмимни одянав» (обряд посвящения в охотники).

В конкурсе принимали участие эвенкийские этнокультурные организации и творческие коллективы, как профессиональные, так и самодеятельные. Мини-спектакли для конкурса ставились по мотивам сказок и легенд. Обязательное условие – они должны были быть на эвенкийском языке.
эвенки эвенкийский язык Бурятия Улан-Удэ фольклор театр
 
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