В УФСИН по Бурятии изучили порядки конвоирования осуждённых

На учебно-методических сборах отрабатывались навыки боевых приёмов борьбы и проверялись знания нормативных актов



В Бурятии в УФСИН прошли учебно-методические сборы с начальниками с учреждений уголовно-исполнительной системы республики под руководством главы ведомства Геннадия Жалнина.



На сборах обсуждались вопросы организации охраны и конвоирования в подведомственных учреждениях.



Все участники мероприятия сдали нормативы по физической подготовке, служащие выполнили комплексные силовые упражнения, отрабатывали навыки боевых приёмов борьбы, сдали нормативы по челночному бегу и бегу на 1000 метров.



Также на учебных сборах они изучили порядок подготовки караулов по конвоированию осуждённых в спецавтомобилях, поддержания высокой технической готовности спецавтотранспорта, развода караулов, подготовки и проведения мероприятий по пресечению чрезвычайных обстоятельств, а также меры безопасности при обращении с оружием.



Кроме того, была отработана тактика применения специалистов-кинологов со служебными собаками в караулах по конвоированию и охране объектов.



Завершились сборы тестированием руководителей учреждений на знание нормативных правовых актов, определяющих деятельность охраны и специальных подразделений по конвоированию, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



