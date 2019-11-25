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В УФСИН по Бурятии изучили порядки конвоирования осуждённых

В УФСИН по Бурятии изучили порядки конвоирования осуждённых
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На учебно-методических сборах отрабатывались навыки боевых приёмов борьбы и проверялись знания нормативных актов

В Бурятии в УФСИН прошли учебно-методические сборы с начальниками с учреждений уголовно-исполнительной системы республики под руководством главы ведомства Геннадия Жалнина.

На сборах обсуждались вопросы организации охраны и конвоирования в подведомственных учреждениях.

Все участники мероприятия сдали нормативы по физической подготовке, служащие выполнили комплексные силовые упражнения, отрабатывали навыки боевых приёмов борьбы, сдали нормативы по челночному бегу и бегу на 1000 метров.

Также на учебных сборах они изучили порядок подготовки караулов по конвоированию осуждённых в спецавтомобилях, поддержания высокой технической готовности спецавтотранспорта, развода караулов, подготовки и проведения мероприятий по пресечению чрезвычайных обстоятельств, а также меры безопасности при обращении с оружием.

Кроме того, была отработана тактика применения специалистов-кинологов со служебными собаками в караулах по конвоированию и охране объектов.

Завершились сборы тестированием руководителей учреждений на знание нормативных правовых актов, определяющих деятельность охраны и специальных подразделений по конвоированию, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

УФСИН осужденные
 
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