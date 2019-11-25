На учебно-методических сборах отрабатывались навыки боевых приёмов борьбы и проверялись знания нормативных актов
В Бурятии в УФСИН прошли учебно-методические сборы с начальниками с учреждений уголовно-исполнительной системы республики под руководством главы ведомства Геннадия Жалнина.
На сборах обсуждались вопросы организации охраны и конвоирования в подведомственных учреждениях.
Все участники мероприятия сдали нормативы по физической подготовке, служащие выполнили комплексные силовые упражнения, отрабатывали навыки боевых приёмов борьбы, сдали нормативы по челночному бегу и бегу на 1000 метров.
Также на учебных сборах они изучили порядок подготовки караулов по конвоированию осуждённых в спецавтомобилях, поддержания высокой технической готовности спецавтотранспорта, развода караулов, подготовки и проведения мероприятий по пресечению чрезвычайных обстоятельств, а также меры безопасности при обращении с оружием.
Кроме того, была отработана тактика применения специалистов-кинологов со служебными собаками в караулах по конвоированию и охране объектов.
Завершились сборы тестированием руководителей учреждений на знание нормативных правовых актов, определяющих деятельность охраны и специальных подразделений по конвоированию, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В УФСИН по Бурятии изучили порядки конвоирования осуждённых
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Врачи провели комплексные медицинские обследования
По замыслу, учебный пожар произошёл в складе пошивочного цеха
Сквер «Ровесникам, ушедшим в бой» будет благоустроен в 2020 году
Проверка системы экстренного оповещения населения проходит ежемесячно
В Прибайкальском районе организовали выезд и доставку пациентов старше 65 лет на диспансеризацию в поликлинику
Названы самые весёлые названия российских населённых пунктов
Также школьникам рассказали о возможности вторичного использования отходов
Улан-удэнец Алексей Асхадуллин выпустил клип на песню «Люди добрые». ВИДЕО
Именно Сандэлык Ванчиков распространил в Бурятии тантрическое учение Калачакры
В мероприятии приняли участие восемь подростков
В фильме показали, как собирали гоночные машинки и с какими трудностями столкнулись команды в процессе подготовки к «Байкальской миле»
В республике прошло мероприятие «Должник 03»
Соревнования состоятся в середине декабря
Певица прокомментировал отмену концерта в Улан-Удэ
Жители некоторых новых микрорайонов Улан-Удэ жалуются на то, что у них в посёлках свыше 20 лет нет должной социальной инфраструктуры - ни врачебных амбулаторий, ни детских садов