Лыжный сезон в Улан-Удэ откроют 7 декабря

Открытие традиционно состоится в «Зорьке»



7 декабря 2019 года в спортивном комплексе «Зорька» на Верхней Берёзовке состоится открытие зимнего спортивного сезона 2019-2020 гг. Здесь пройдёт праздник «Спорт, здоровье и зима», сообщили в федерации лыжных гонок Бурятии.



Дистанции соревнований:



• Массовый старт (все желающие);

• Школьники: мальчики, девочки 2006-2007г.р. и младше – 2 км.

• Мальчики, девочки 2004-2005г.р. – 3 км.

• Юноши, девушки 2002-2003г.р. – 3км.

• ССУЗЫ, ВУЗЫ: юноши, девушки – 3 км.

• КФК: мужчины, женщины; Ветераны: мужчины, женщины 40 лет и старше – 3 км.

Стиль передвижения свободный. Старт общий.



Начало праздника – в 12 часов (0+).



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