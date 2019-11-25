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Лыжный сезон в Улан-Удэ откроют 7 декабря

Лыжный сезон в Улан-Удэ откроют 7 декабря
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Открытие традиционно состоится в «Зорьке»

7 декабря 2019 года в спортивном комплексе «Зорька» на Верхней Берёзовке состоится открытие зимнего спортивного сезона 2019-2020 гг. Здесь пройдёт праздник «Спорт, здоровье и зима», сообщили в федерации лыжных гонок Бурятии.

Дистанции соревнований:

• Массовый старт (все желающие);
• Школьники: мальчики, девочки 2006-2007г.р. и младше – 2 км.
• Мальчики, девочки 2004-2005г.р. – 3 км.
• Юноши, девушки 2002-2003г.р. – 3км.
• ССУЗЫ, ВУЗЫ: юноши, девушки – 3 км.
• КФК: мужчины, женщины; Ветераны: мужчины, женщины 40 лет и старше – 3 км.
Стиль передвижения свободный. Старт общий.

Начало праздника – в 12 часов (0+).
спорт лыжные гонки
 
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