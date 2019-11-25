Открытие традиционно состоится в «Зорьке»
7 декабря 2019 года в спортивном комплексе «Зорька» на Верхней Берёзовке состоится открытие зимнего спортивного сезона 2019-2020 гг. Здесь пройдёт праздник «Спорт, здоровье и зима», сообщили в федерации лыжных гонок Бурятии.
Дистанции соревнований:
• Массовый старт (все желающие);
• Школьники: мальчики, девочки 2006-2007г.р. и младше – 2 км.
• Мальчики, девочки 2004-2005г.р. – 3 км.
• Юноши, девушки 2002-2003г.р. – 3км.
• ССУЗЫ, ВУЗЫ: юноши, девушки – 3 км.
• КФК: мужчины, женщины; Ветераны: мужчины, женщины 40 лет и старше – 3 км.
Стиль передвижения свободный. Старт общий.
Начало праздника – в 12 часов (0+).
Лыжный сезон в Улан-Удэ откроют 7 декабря
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Байкал-Daily» разобрался, как работает система безналичной оплаты питания и почему кормят в «минус»
Борица из Бурятии призналась, что неудача на чемпионате мира стала для неё «ударом»
Открытие традиционно состоится в «Зорьке»
Победителей наградят в середине декабря
Жители Бурятии в Сети хвалят Алагуя и восхищаются Сарданой Авксентьевой
Он направлен на детей из неблагополучных семей
Лыжница из Бурятии выступит на первом этапе Кубке мира
В Иркутской области спасли водителя, которому стало плохо за рулём
В клипе показано, каким в ближайшем будущем может оказаться мир бесконечного неразумного потребления
В 2008 году весь мир облетела фотография «300 не надо хватит одного». Всё это время ошибочно считалось, что героем был бурят Бато Дашидоржиев
Это подарок в честь 600-летия ухода в Паранирвану Богдо Зонхавы Будды
Прокуратура республики приняла участие в учебном занятии для муниципальных служащих
Женщина пожаловалась в прокуратуру
Авария произошла на парковке «Абсолюта»
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 ноября по республике местами небольшой снег