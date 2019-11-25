В Бурятии запустили социальный проект «Азбука жизни»

Он направлен на детей из неблагополучных семей



В Заиграевском районе запустили социальный проект «Азбука жизни», целевая аудитория которого – дети из неблагополучных семей и люди старшего поколения.



Пенсионеры смогут учить детей из неблагополучных семей, например, искусству речи, этикету или навыкам ведения домашнего хозяйства.



- Данный вид волонтёрской практики полезен для детей. Люди старшего возраста всегда были и остаются примером для подрастающего поколения. У детей прививается трудолюбие, чистоплотность, они начинают понимать жизненные ценности, оценивают такие факты, как и какой должна быть семья. В «серебряном» возрасте люди иногда испытывают одиночество и пустоту, а совершая добрые дела, на это нет времени, - сообщают в пресс-службе министерстве социальной защиты населения Бурятии.





