Он направлен на детей из неблагополучных семей
В Заиграевском районе запустили социальный проект «Азбука жизни», целевая аудитория которого – дети из неблагополучных семей и люди старшего поколения.
Пенсионеры смогут учить детей из неблагополучных семей, например, искусству речи, этикету или навыкам ведения домашнего хозяйства.
- Данный вид волонтёрской практики полезен для детей. Люди старшего возраста всегда были и остаются примером для подрастающего поколения. У детей прививается трудолюбие, чистоплотность, они начинают понимать жизненные ценности, оценивают такие факты, как и какой должна быть семья. В «серебряном» возрасте люди иногда испытывают одиночество и пустоту, а совершая добрые дела, на это нет времени, - сообщают в пресс-службе министерстве социальной защиты населения Бурятии.
В Бурятии запустили социальный проект «Азбука жизни»
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