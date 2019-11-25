Глава буддистов Монголии подарил статуэтку Хамбо Ламе

Общество, Фото: Сангха России

Это подарок в честь 600-летия ухода в Паранирвану Богдо Зонхавы Будды



Глава буддистов Монголии Чой Жамц подарил статую Будды Чже Цонкапы главе буддистов России XXIV Пандито Хамбо Ламе Дамбе Аюшееву. Подарок был сделан в рамках юбилейной даты для буддистов мира - 600-летия ухода в Паранирвану Богдо Зонхавы Будды. Об этом сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России.



- Подарок от главы буддистов Монголии передал Хамбо Ламе Дамба Аюшееву Алтан Очир лама, который построил в Индии в Бодхагае дуган монгольского представительства. Бодхагая, штат Бихар, Индия - место, где достиг просветления Будда Шакьямуни. Самое святое место для буддистов мира. В этой местности монгольские ламы и верующие построили дуган как представительство буддистов Монголии в Индии, - отмечается в группе Сангхи в соцсети.



В этом году буддийский мир отмечает юбилейную дату - 600-летие ухода в Паранирвану Богдо Зонхавы (Чже Цонкапы, основателя школы Гелуг). В дацанах Буддийской традиционной Сангхи России в этом году проходят юбилейные мероприятия.

