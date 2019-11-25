Группа IOWA представила мрачный клип на песню о Байкале

Популярная группа IOWA выпустила клип на песню о Байкале, которая была представлена весной этого года на шоу «Песни на ТНТ».
- Помните, как много нам говорили о нём в школе? Самое глубокое озеро, самая чистая вода, и в нашем воображении вырисовывалась идеальная картинка, мы все мечтали туда попасть! Но теперь мы выросли, а Байкал остро нуждается в нашем спасении... Сейчас всё больше говорят о том, что каждый третий на планете испытывает острую нехватку воды, и Байкал - наша единственная надежда от глобальной засухи... – писала тогда Катя IOWA, солистка группы, на своей странице в Instagram.
Она рассказывала в мае и про строящийся в Слюдянском районе Иркутской области завод по розливу воды для экспорта в Китай. Отмечала, что рядом осушаются болота, вымирают редкие виды птиц и животных, занесённых в Красную книгу. Вокруг Байкала построено больше тысячи гостиниц для туристов, многие очистительные стоки не работают, утверждала певица. Также исполнительница призывала к раздельному сбору мусора.
Сейчас клип, выпущенный по композиции, получился не менее злободневным и эффектным. Здесь показано, к чему может в итоге привести неразумное потребление – мир задыхается от пластика, вода стала грязной, везде мусор.
В анонсе к видео говорится, что режиссёр Владимир Беседин, ранее работавший над клипом «Бьёт бит», предложил снять видео, где герои из придуманного ими мира попадают в мир реальный. Завязанные глаза как символ розовых очков, сквозь которые ребёнок и взрослые смотрят на мир. И что случается, если эту повязку снять.
Чтобы воссоздать атмосферу глобального апокалипсиса, в павильоне киностудии «Ленфильм» построили декорации экологической катастрофы.
В течение трёх дней участники IOWA вместе с художником-декоратором Ксенией Цель собирали пластиковые бутылки и жестяные банки по друзьям и знакомым, а когда и этого оказалось недостаточно, купили ещё 80 килограммов мусора. Все отходы после съёмок клипа снова отсортировали и сдали на переработку.
«Но и это видео - лишь начало большого пути. IOWA уже присоединились к инициативе Greenpeace запретить использование одноразового пластика на законодательном уровне», сообщается здесь.
- Песня «Маяки» буквально упала на нас в самый разгар борьбы за Байкал. Моя подписчица попросила подписать петицию о закрытии завода на Байкале, чем вдохновила меня написать песню про людей, в которых я верю! Меньше всего я хотела, чтобы песню «Маяки» восприняли, как осуждение людей, ведь, я сама та, которую нужно осуждать. Не бывает идеальных людей. Я ищу «своих», которые освещают проблемы, принимают решения, берут на себя ответственность и делают всё, чтобы исправить проблему здесь и сейчас! Я поняла, что хочу петь об этом, хочу, чтобы мы все почувствовали свою силу, чтобы внутри зажглось то, что помогает двигать камни! – эмоционально написала артистка в своём аккаунте в Instagram.
⠀
Катя Iowa добавила, что ей хочется – «чтобы песня стала импульсом, энергией, которая дала бы нам всем силы, вдохновение и уверенность, что у каждого есть право слова, каждый может влиять».
⠀
- Нам необходимо почувствовать свою ценность, а затем ценность нашего общего дома. Мы верим, что сражаться с темнотой можно только вместе, и эта песня - способ собрать людей, которые хотят светить, но думают, что не способны повлиять на глобальные вещи, - заключила она.
Клип опубликован на YouTube 22 ноября, и он на сегодня набрал более 629 тысяч просмотров.