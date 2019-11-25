 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Ноября

24 Ноября

Популярное

Группа IOWA представила мрачный клип на песню о Байкале

Группа IOWA представила мрачный клип на песню о Байкале
Общество, 
В клипе показано, каким в ближайшем будущем может оказаться мир бесконечного неразумного потребления

Популярная группа IOWA выпустила клип на песню о Байкале, которая была представлена весной этого года на шоу «Песни на ТНТ».

- Помните, как много нам говорили о нём в школе? Самое глубокое озеро, самая чистая вода, и в нашем воображении вырисовывалась идеальная картинка, мы все мечтали туда попасть! Но теперь мы выросли, а Байкал остро нуждается в нашем спасении... Сейчас всё больше говорят о том, что каждый третий на планете испытывает острую нехватку воды, и Байкал - наша единственная надежда от глобальной засухи... – писала тогда Катя IOWA, солистка группы, на своей странице в Instagram.

Она рассказывала в мае и про строящийся в Слюдянском районе Иркутской области завод по розливу воды для экспорта в Китай. Отмечала, что рядом осушаются болота, вымирают редкие виды птиц и животных, занесённых в Красную книгу. Вокруг Байкала построено больше тысячи гостиниц для туристов, многие очистительные стоки не работают, утверждала певица. Также исполнительница призывала к раздельному сбору мусора.

Сейчас клип, выпущенный по композиции, получился не менее злободневным и эффектным. Здесь показано, к чему может в итоге привести неразумное потребление – мир задыхается от пластика, вода стала грязной, везде мусор.


В анонсе к видео говорится, что режиссёр Владимир Беседин, ранее работавший над клипом «Бьёт бит», предложил снять видео, где герои из придуманного ими мира попадают в мир реальный. Завязанные глаза как символ розовых очков, сквозь которые ребёнок и взрослые смотрят на мир. И что случается, если эту повязку снять.

Чтобы воссоздать атмосферу глобального апокалипсиса, в павильоне киностудии «Ленфильм» построили декорации экологической катастрофы.

В течение трёх дней участники IOWA вместе с художником-декоратором Ксенией Цель собирали пластиковые бутылки и жестяные банки по друзьям и знакомым, а когда и этого оказалось недостаточно, купили ещё 80 килограммов мусора. Все отходы после съёмок клипа снова отсортировали и сдали на переработку.

«Но и это видео - лишь начало большого пути. IOWA уже присоединились к инициативе Greenpeace запретить использование одноразового пластика на законодательном уровне», сообщается здесь.

- Песня «Маяки» буквально упала на нас в самый разгар борьбы за Байкал. Моя подписчица попросила подписать петицию о закрытии завода на Байкале, чем вдохновила меня написать песню про людей, в которых я верю! Меньше всего я хотела, чтобы песню «Маяки» восприняли, как осуждение людей, ведь, я сама та, которую нужно осуждать. Не бывает идеальных людей. Я ищу «своих», которые освещают проблемы, принимают решения, берут на себя ответственность и делают всё, чтобы исправить проблему здесь и сейчас! Я поняла, что хочу петь об этом, хочу, чтобы мы все почувствовали свою силу, чтобы внутри зажглось то, что помогает двигать камни! – эмоционально написала артистка в своём аккаунте в Instagram.

Катя Iowa добавила, что ей хочется – «чтобы песня стала импульсом, энергией, которая дала бы нам всем силы, вдохновение и уверенность, что у каждого есть право слова, каждый может влиять».

- Нам необходимо почувствовать свою ценность, а затем ценность нашего общего дома. Мы верим, что сражаться с темнотой можно только вместе, и эта песня - способ собрать людей, которые хотят светить, но думают, что не способны повлиять на глобальные вещи, - заключила она.

Клип опубликован на YouTube 22 ноября, и он на сегодня набрал более 629 тысяч просмотров.
Байкал клип музыканты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии запустили социальный проект «Азбука жизни»
В Бурятии запустили социальный проект «Азбука жизни»
Общество, 25.11.2019
Он направлен на детей из неблагополучных семей
Питание под проценты: Почему в улан-удэнских школах кормят в долг
Питание под проценты: Почему в улан-удэнских школах кормят в долг
Общество, 25.11.2019
«Байкал-Daily» разобрался, как работает система безналичной оплаты питания и почему кормят в «минус»
Алиса Жамбалова победила на контрольной тренировке в Финляндии
Алиса Жамбалова победила на контрольной тренировке в Финляндии
Общество, 25.11.2019
Лыжница из Бурятии выступит на первом этапе Кубке мира
В Иркутской области спасли водителя, которому стало плохо за рулём
В Иркутской области спасли водителя, которому стало плохо за рулём
Общество, 25.11.2019
В Иркутской области спасли водителя, которому стало плохо за рулём
Группа IOWA представила мрачный клип на песню о Байкале
Группа IOWA представила мрачный клип на песню о Байкале
Общество, 25.11.2019
В клипе показано, каким в ближайшем будущем может оказаться мир бесконечного неразумного потребления
Глава буддистов Монголии подарил статуэтку Хамбо Ламе
Глава буддистов Монголии подарил статуэтку Хамбо Ламе
Общество, 25.11.2019
Это подарок в честь 600-летия ухода в Паранирвану Богдо Зонхавы Будды  
Найден герой военного конфликта с Грузией, и это не бурят
Найден герой военного конфликта с Грузией, и это не бурят
Общество, 25.11.2019
В 2008 году весь мир облетела фотография «300 не надо хватит одного». Всё это время ошибочно считалось, что героем был бурят Бато Дашидоржиев
Прокуратура Бурятии напомнила муниципальным служащим о коррупции
Прокуратура Бурятии напомнила муниципальным служащим о коррупции
Общество, 25.11.2019
Прокуратура республики приняла участие в учебном занятии для муниципальных служащих
Водитель из Ростовской области попал в ДТП в Улан-Удэ
Водитель из Ростовской области попал в ДТП в Улан-Удэ
Общество, 25.11.2019
Авария произошла на парковке «Абсолюта»
В Улан-Удэ днём небольшой снег
В Улан-Удэ днём небольшой снег
Общество, 25.11.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 ноября по республике местами небольшой снег
Следственный комитет заинтересовался улан-удэнской сауной, где пострадали дети
Следственный комитет заинтересовался улан-удэнской сауной, где пострадали дети
Общество, 24.11.2019
Следователями проводится доследственная проверка 
Юные баскетболисты победили на соревнованиях в Хабаровске
Юные баскетболисты победили на соревнованиях в Хабаровске
Общество, 24.11.2019
Спортсмены прошли в следующий этап соревнований 
В Бурятии дети подарили мамам фликеры в виде сердечек
В Бурятии дети подарили мамам фликеры в виде сердечек
Общество, 24.11.2019
Таким образом дети проявили свою заботу 

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^