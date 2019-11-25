Найден герой военного конфликта с Грузией, и это не бурят

В 2008 году весь мир облетела фотография «300 не надо хватит одного». Всё это время ошибочно считалось, что героем был бурят Бато Дашидоржиев



В 2008 году во многих иностранных СМИ гремела история под заголовком «300 не надо, хватит одного». Речь шла о российском солдате, развернувшем в одиночку целую колонну грузинских военных во время конфликта между Южной Осетией и Грузией. Все эти годы считалось, что на снимке бурят Бато Дашидоржиев, которого в соцсетях даже прозвали «Бато Юго-Осетинский». Сообщалось, что он служил в мотострелковом полку в Ханкале, а спустя несколько дней после событий на снимке погиб. Недавно выяснилось, что на героем со снимка был вовсе не бурят, а служивший по контракту Тасболат Ибрашев. Именно он стоял посреди дороги с пулемётом. Об этом сообщило издание «Аргументы недели».



8 августа 2008 года Тасболат Ибрашев находился в населённом пункте Шали Чеченской республики в составе 70-го мотострелкового полка. Командир роты приказал выдвигаться к границе Грузии на помощь миротворческим силам. Проведя ночь в ожидании перегруппировавшихся сил Грузии, которые так и не появились, рота встала у города Гори.



«Через несколько дней после нашей остановки приехал полковник Штонденко, – цитируют Тасболата «Аргументы недели». – Он приказал вызвать к нему пулемётчика вместе с помощником и стрелка. Я в тот момент был единственным пулемётчиком на блокпосте, соответственно, выбор пал на меня. Вчетвером мы выдвинулись вперёд по дороге, а там встретились с колонной грузинских военных. Полковник не растерялся и сразу пошёл с ними разговаривать, приказав мне стоять и ни при каких обстоятельствах не отступать. Два моих товарища в это время заняли боевые позиции у обочины за валунами. Мне же со стороны колонны стали кричать «пропусти», «уйди с дороги» и ещё что-то на грузинском. Я отвечал: «не уйду, у меня приказ». Подходили и журналисты, приехавшие, видимо, вместе с грузинами. Они спрашивали, мол, ради чего здесь стоишь. Я отвечал: «ради Родины», а ради чего ещё? Конечно, я понимал, что меня одного с пулемётом могут убить с первого же выстрела. Но не боялся, думал только о том, что мама не знает где я нахожусь. Я с ней созванивался за пару дней до этого и говорил, что мы в Чечне, не хотел её тревожить перед отъездом в Грузию. Был уверен, что мы ненадолго. К счастью, всё обошлось. Через некоторое время колонна развернулась».



Когда контракт Ибрашева закончился, он отправился домой и даже не подозревал о том, что иностранные журналисты уже выпустили ставший в Бурятии вирусным ролик «300 не надо, хватит одного». Тасболат пытался говорить, что на видео вовсе не бурят Бато, а он сам, но ему никто не верил. В итоге доказывать мужчина ничего не стал.



Правда нашла его сама, силами депутата Госдумы от Бурятии Алдара Дамдинова. Ему рассказали об Ибрашеве, он связался с мужчиной и после разговора с ним удостоверился: «Тасболат говорит правду».



- На самом деле эта история не давала покоя многим моим землякам: кто на самом деле этот парень в знаменитом ролике, действительно ли он погиб, через несколько дней после того эпизода? Я искал Бато, делал запросы, но о нём нигде и ничего не было, как будто этого парня вообще не существовало. Сейчас, когда мы всё знаем, я понимаю почему. Жаль, что до этого не дожил председатель Совета Ветеранов войны и труда Ревомир Баярович Гармаев, который приложил не мало усилий, чтобы найти этого героя. В любом случае, моей главной задачей было докопаться до истины и найти человека. Я рад, что он жив и здоров, у него семья и прекрасные дети, - сообщил Дамдинов изданию «Аргументы недели».



Алдар Дамдинов обещал добиться для Тасболата заслуженной награды.



