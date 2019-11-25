Прокуратура Бурятии напомнила муниципальным служащим о коррупции

По словам организаторов, слушателям предоставлены для использования в мероприятиях по предупреждению коррупции работы участников международного молодёжного конкурса «Вместе против коррупции!», проведённого генеральной прокуратурой Российской Федерации совместно с компетентными органами республик Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыстан и Таджикистан.









Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Екатерина Цыренова провела учебное занятие для сотрудников органов местного самоуправления Закаменского района Бурятии.Мероприятие прошло в рамках программы повышения квалификации для государственных гражданских и муниципальных служащих в сфере противодействия коррупции института непрерывного образования в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени Филиппова.- Представитель надзорного ведомства рассказала о типичных нарушениях антикоррупционного законодательства, допускаемых муниципальными служащими. Привела примеры из прокурорской и судебной практики по административным делам за совершение коррупционных правонарушений: незаконное вознаграждение от имени юридического лица, незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг бывшего государственного или муниципального служащего, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.