Женщина пожаловалась в прокуратуру
Жительница Кижингинского района Бурятии пожаловалась в прокуратуру о ненадлежащем рассмотрении её заявления управлением пенсионного фонда в районе.
12 августа женщина письменно обратилась в пенсионный орган по вопросу выплаты пенсии. Однако заявление в 30-дневный срок не рассмотрено, ответ не дан. Лишь после прокурорского вмешательства в октябре текущего года заявительнице направлен ответ.
- И.о. прокурора района заместителю управляющего отделением пенсионного фонда России по Бурятии внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В отношении начальника пенсионного органа в Кижингинском районе возбуждено дело об административном правонарушении. Должностное лицо оштрафовано на 5 тысяч рублей.
В Бурятии пенсионный фонд долго не отвечал на заявление пенсионерки
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