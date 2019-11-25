В Бурятии пенсионный фонд долго не отвечал на заявление пенсионерки

Женщина пожаловалась в прокуратуру



Жительница Кижингинского района Бурятии пожаловалась в прокуратуру о ненадлежащем рассмотрении её заявления управлением пенсионного фонда в районе.



12 августа женщина письменно обратилась в пенсионный орган по вопросу выплаты пенсии. Однако заявление в 30-дневный срок не рассмотрено, ответ не дан. Лишь после прокурорского вмешательства в октябре текущего года заявительнице направлен ответ.



- И.о. прокурора района заместителю управляющего отделением пенсионного фонда России по Бурятии внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



В отношении начальника пенсионного органа в Кижингинском районе возбуждено дело об административном правонарушении. Должностное лицо оштрафовано на 5 тысяч рублей.

