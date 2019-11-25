Водитель из Ростовской области попал в ДТП в Улан-Удэ

Авария произошла на парковке «Абсолюта»
Накануне, 24 ноября, около 12:30 на улице Кабанская в Улан-Удэ произошло ДТП.
По словам очевидца, авария произошла на выезде с парковки магазина «Абсолют». Водитель автомобиля «Тойота Дуэт» приехал в Улан-Удэ из города Шахты. Его автомобиль столкнулся с машиной пожилой пары, которая приехала в столицу Бурятии из Мухоршибирского района.
В результате ДТП пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу водитель автомобиля «Хонда Аккорд» влобовую врезался
в машину на буксире.
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