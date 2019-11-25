Водитель из Ростовской области попал в ДТП в Улан-Удэ

По словам очевидца, авария произошла на выезде с парковки магазина «Абсолют». Водитель автомобиля «Тойота Дуэт» приехал в Улан-Удэ из города Шахты. Его автомобиль столкнулся с машиной пожилой пары, которая приехала в столицу Бурятии из Мухоршибирского района.



