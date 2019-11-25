По данным Бурятского гидрометцентра, 25 ноября по республике местами небольшой снег
Ветер восточный, с переходом днём на северо-западный 6-11, по Прибайкалью до 16 м/с, позёмка. Температура ночью 23-28, местами 13-18, по северо-востоку 33-38, днём 10-15, местами 20-25, по Прибайкалью ночью и днём 7-12 мороза.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой снег. Ветер восточный с переходом на северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью 21-23, днём 11-13 мороза
В Улан-Удэ днём небольшой снег
Общество, Фото:
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