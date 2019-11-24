Следственный комитет заинтересовался улан-удэнской сауной, где пострадали дети

Как сообщал «Байкал-Daily», 12 ноября шестеро детей, в возрасте от 9 до 12 лет, отдыхавших в сауне в ресторанно-гостиничном комплексе, пожаловались на недомогание.
После публикации в СМИ следственным отделом по Железнодорожному району Улан-Удэ СУ СКР по Бурятии по данному факту незамедлительно была начата доследственная проверка.
Дети получили химические ожоги слизистой глаз и пищевое отравление, предположительно, в результате воздействия хлора. Они были доставлены в глазное отделение Республиканской клинической больницы имени Семашко. Госпитализация им, к счастью, не понадобилась; медицинская помощь оказывалась амбулаторно. Недавно последний из пострадавших детей закончил лечение, сообщает пресс-служба Следкома.
- Медицинская документация больных в ближайшее время будет передана экспертам для проведения судебно-медицинских исследований с целью установления тяжести вреда, причиненного здоровью детей. Также следствие истребованы сведения из служб санитарного контроля, которыми проводились анализы и исследования проб воды из указанного бассейна. На основании полученных сведений по результатам доследственной проверки будет принято правовое решение, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Бурятии взяли на исследование пробы воды в бассейне. Как выяснилось, содержание остаточного свободного хлора превысило допустимые значения. Деятельность бассейна сауны приостановлена на 90 суток.