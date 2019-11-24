В Бурятии дети подарили мамам фликеры в виде сердечек

Таким образом дети проявили свою заботу



Автоинспекторы и сотрудники ПДН посетили Центр социальной помощи семье и детям в Гусиноозерске. Они рассказали ребятам о пользе ношения фликеров. Мероприятие было приурочено ко Дню матери.



Полицейские предложили ребятам вырезать из светоотражающих лент сердечки и подарить их мамам, показав таким образом свою любовь и заботу об их безопасности на дороге.



Светоотражатели были вручены сотрудниками полиции и самим деткам, чтобы любой водитель в темное время суток смог без труда увидеть их на проезжей части, сообщает УГИБДД по Бурятии.

