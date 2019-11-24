Таким образом дети проявили свою заботу
Автоинспекторы и сотрудники ПДН посетили Центр социальной помощи семье и детям в Гусиноозерске. Они рассказали ребятам о пользе ношения фликеров. Мероприятие было приурочено ко Дню матери.
Полицейские предложили ребятам вырезать из светоотражающих лент сердечки и подарить их мамам, показав таким образом свою любовь и заботу об их безопасности на дороге.
Светоотражатели были вручены сотрудниками полиции и самим деткам, чтобы любой водитель в темное время суток смог без труда увидеть их на проезжей части, сообщает УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии дети подарили мамам фликеры в виде сердечек
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ущерб от незаконной рубки составил почти 70 тысяч рублей
Пострадавшая сама просила не сильно наказывать мужчину
Вероятно, концерт состоится в следующем году
Фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко побывал на реке Кике и восточном побережье Байкала. Смотрите ноябрьские виды одного из самых популярных мест великого озера — бухты Черепаха.
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 ноября по республике местами небольшой снег
Творческое состязания проходило с 15 по 18 ноября в городе Турку
Показ спектакля состоится в конце ноября
На вечере исполнили песни, сыграли на саксофоне, лимбе
В середине ноября дети после купания в этом бассейне пожаловались на недомогание
Ребятам показали образцы современной боевой и специальной техники
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с чемпионата
Он проник в её квартиру ночью
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 ноября ро республике местами небольшой снег
Открытие нового памятника запланировано на 2021-22 годы