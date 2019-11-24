В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли автомобиль и бензопилу

Ущерб от незаконной рубки составил почти 70 тысяч рублей



В Кижингинском районе Бурятии полицейские задержали подозреваемого в незаконной рубке деревьев – 42-летнего жителя села Кижинга.



- Заготовка сосен объёмом около шести кубометров была осуществлена злоумышленником в лесном массиве в 10 километрах от села Чесан. Ущерб составил 67 тысяч рублей. Сотрудниками полиции изъяты заготовленная древесина, автомобиль «УАЗ», бензопила, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



За незаконную рубку возбуждено уголовное дело.



Ранее сельчанин уже привлекался к уголовной ответственности.

