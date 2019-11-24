Пострадавшая сама просила не сильно наказывать мужчину
25 июля под колёса микроавтобуса «Санг Ёнг Истана» попала женщина. Авария произошла на улице Октябрьская в Улан-Удэ на нерегулируемом пешеходном переходе. Потерпевшая получила вред здоровью.
Водитель сразу после ДТП вышел, оказал помощь, вызвал сотрудников ГИБДД. Сторона потерпевшей ходатайствовали о применении менее строго наказания, указав, что с водителем спора нет, вопрос был урегулирован.
Суд признал его виновным в административном правонарушении и оштрафовал на 10 тысяч рублей.
Постановление не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.
В Улан-Удэ на 10 тысяч оштрафовали водителя, сбившего женщину
Общество, Фото:
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