В Улан-Удэ на 10 тысяч оштрафовали водителя, сбившего женщину

Пострадавшая сама просила не сильно наказывать мужчину



25 июля под колёса микроавтобуса «Санг Ёнг Истана» попала женщина. Авария произошла на улице Октябрьская в Улан-Удэ на нерегулируемом пешеходном переходе. Потерпевшая получила вред здоровью.



Водитель сразу после ДТП вышел, оказал помощь, вызвал сотрудников ГИБДД. Сторона потерпевшей ходатайствовали о применении менее строго наказания, указав, что с водителем спора нет, вопрос был урегулирован.



Суд признал его виновным в административном правонарушении и оштрафовал на 10 тысяч рублей.



Постановление не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.

