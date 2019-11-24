В Улан-Удэ проходят Всероссийские соревнования по гиревому спорту

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия



С 21 по 24 ноября в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ проходит Всероссийский турнир по гиревому спорту на призы заслуженного мастера спорта России, трёхкратного чемпиона мира Сергея Леонова. Для участия в соревнованиях уже подали заявку около 300 спортсменов из 23 регионов страны.



Соревнования проходят в дисциплинах: классическое двоеборье, длинный цикл, рывок гири посоревнуются спортсмены от 14 до 70 лет - младшие юноши и девушки, старшие юноши и девушки, мужчины и женщины, ветераны спорта – мужчины и женщины. Участники сразятся в личных первенствах по 60 весовым категориям. Здесь пройдут и командные эстафеты.



Торжественное открытие соревнований состоялось накануне, 23 ноября. Перед зрителями и участниками выступили музыканты и творческие коллективы.



