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В Улан-Удэ закрыли на 90 суток бассейн в сауне

В Улан-Удэ закрыли на 90 суток бассейн в сауне
Общество,  Фото:pixabay.com
В середине ноября дети после купания в этом бассейне пожаловались на недомогание

Управлением Роспотребнадзора по Бурятии в связи с ухудшением состояния здоровья детей после посещения бассейна сауны в Улан-Удэ было возбуждено производство по делу об административном правонарушении в отношении предприятия. 

- В ходе расследования специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в Бурятии проведены лабораторные исследования проб воды из бассейна, по результатам которых содержание остаточного свободного хлора превысило допустимые значения, - сообщили в пресс-службе управления.

20 ноября постановлением суда об административном правонарушении деятельность бассейна сауны приостановлена на 90 суток.

Как сообщал «Байкал-Daily», 12 ноября несколько семей отмечали праздник в сауне в Улан-Удэ. Шестеро детей в возрасте от 9 до 11 лет долгое время находились в воде. После ребятишки пожаловались на недомогание.

Позже выяснилось, у детей было раздражение слизистой оболочки глаз. Они были осмотрены в офтальмологическом отделении Республиканской больницы и отпущены домой, наблюдались амбулаторно.

бассейн Роспотребнадзор
 
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