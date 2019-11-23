В середине ноября дети после купания в этом бассейне пожаловались на недомогание
Управлением Роспотребнадзора по Бурятии в связи с ухудшением состояния здоровья детей после посещения бассейна сауны в Улан-Удэ было возбуждено производство по делу об административном правонарушении в отношении предприятия.
- В ходе расследования специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в Бурятии проведены лабораторные исследования проб воды из бассейна, по результатам которых содержание остаточного свободного хлора превысило допустимые значения, - сообщили в пресс-службе управления.
20 ноября постановлением суда об административном правонарушении деятельность бассейна сауны приостановлена на 90 суток.
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 ноября несколько семей отмечали праздник в сауне в Улан-Удэ. Шестеро детей в возрасте от 9 до 11 лет долгое время находились в воде. После ребятишки пожаловались на недомогание.
Позже выяснилось, у детей было раздражение слизистой оболочки глаз. Они были осмотрены в офтальмологическом отделении Республиканской больницы и отпущены домой, наблюдались амбулаторно.
В Улан-Удэ закрыли на 90 суток бассейн в сауне
Общество, Фото:
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