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Иркутский композитор стал дипломантом международного конкурса в Финляндии

Иркутский композитор стал дипломантом международного конкурса в Финляндии
Общество,  Фото:pixabay.com
Творческое состязания проходило с 15 по 18 ноября в городе Турку

Иркутский композитор Ян Круль стал дипломантом Международного композиторского конкурса имени Яна Сибелиуса JSFest 2019, который проходил с 15 по 18 ноября в городе Турку (Финляндия). Награда композитору была вручена за сочинение – симфоническую картину по байкальской легенде «Чайка-необычайка», премьера которой состоялась в этом году и исполнялась Губернаторским симфоническим оркестром Иркутской областной филармонии. Дирижёром выступил Максим Качалов.

Ян Круль окончил Уральскую государственную консерваторию имени Мусоргского, является членом Союза композиторов России, председателем Иркутской областной организации «Союз композиторов». Он преподает музыкально-теоретические дисциплины учащимся иркутского областного музыкального колледжа имени Шопена. Свои произведения Ян Круль представлял на многих конкурсах и фестивалях.

В 2016 году композитор получил высшую региональную награду в сфере культуры и искусства – премию губернатора Иркутской области творческим работникам в номинации «Музыкальные произведения». Он был удостоен награды за создание музыкальных картин по мотивам байкальских легенд для симфонического оркестра. Две композиции написаны по мотивам сказок «Ангарские бусы» и «Бой двух ветров», ещё две – «Пастораль» и «Ёхор» – также имеют фольклорный элемент. Партитура на региональную тематику была создана в Иркутской области впервые за многие годы. Произведения исполнены в июне 2015 года Губернаторским оркестром Иркутской филармонии.

Ещё одну премию губернатора Иркутской области творческим работникам Ян Круль получил в 2018 году в составе коллектива с Василием Поповым и Антоном Смолиным. Награду им вручили в направлении «Музыкальные произведения с текстом или без текста» за создание кантаты «Святитель Иннокентий».

В Международном композиторском конкурсе имени Яна Сибелиуса принимали участие как любители, так и профессионалы, учащиеся учебных заведений культуры и искусства, а также студенты творческих вузов, преподаватели. Конкурс проводился заочно, сообщает пресс-служба правительства региона. 
музыка композиторы
 
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