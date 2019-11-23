В Улан-Удэ покажут спектакль по пьесе Ивана Тургенева

Показ спектакля состоится в конце ноября
29 ноября в 18:30 Молодёжный художественный театр Улан-Удэ ждёт зрителей на спектакль «Времена года. Осень» по пьесе Ивана Тургенева «Разговор на большой дороге».
- Перед зрителями развернётся роуд-история молодого помещика, его приказчика и кучера. Сюжет полон народного юмора и иронии, погружает в атмосферу неторопливого путешествия-размышления, приправленного мистикой, - сообщают в театре.
Эта постановка режиссёра Анатолия Баскакова входит в золотой фонд МХТ Улан-Удэ, но при этом не теряет свой актуальности сегодня. Спустя долгое время режиссёр возродил спектакль с новым актёрским составом.
Возрастное ограничение: 12+.
Творческое состязания проходило с 15 по 18 ноября в городе Турку
Показ спектакля состоится в конце ноября
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