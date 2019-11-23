В библиотеке Улан-Удэ прошёл вечер «С любовью к матери»

На вечере исполнили песни, сыграли на саксофоне, лимбе



22 ноября в Центральной городской библиотеке имени Калашникова прошёл вечер «С любовью к матери». На нём присутствовали председатель Совета ветеранов Улан-Удэ Валерий Очиров, начальник отдела по работе с населением управления социальной защиты Улан-Удэ Галина Буянтуева; женщины-матери, ветераны труда районов города.



На вечере были представлены ролики, презентации о матерях, прозвучали музыкальные номера, произведения на саксофоне, лимбе. Ансамбли «Овация» и «Позитив» представили для зрителей танцы, сообщили в библиотеке.

