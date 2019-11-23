В Бурятии определились победители чемпионата по выделке овчины



III место заняли:

- Очиржапова Жаргалма Доржиевна, Хоринский район;

- Махутов Тимур Игоревич, Иволгинский район;

- Тогмитова Долгорма, Закаменский район;



II место заняли:

- ООО «Малое инновационное предприятие «ЭКОМ», город Улан-Удэ;

- Хоцаев Тумэн Дамбаевич, Курумканский район;

- Бадама, землячество шэнэхэнских бурят, город Улан-Удэ;



I место в номинации: «Выделка овечьих шкур» не присуждено.



- в номинации «Изделия из овчины»:



III место заняла Мацзигэма, землячество шэнэхэнских бурят.



II место заняли:

- Раднаева Галина Жигмитовна, Джидинский район, с. Алцак;

- Шагжеева Буда-Ханда Дашеевна, Закаменский район, с. Санага.



Диплом за I место вручили Бадаме (землячество шэнэхэнских бурят).



Специальный приз от Национального музея Бурятии получила мастер Ханда Будлановна Будатарова (Селенгинский район).



Специальный приз от Республиканского центра народного творчества вручили Дадагме Нимаевне Дамбиевой (Мухоршибирский район).



Выставка работ продлится до 25 ноября.





В республиканском чемпионате по выделке и художественной обработке овечьей шкуры приняли участие 27 конкурсантов из районов Бурятии и Улан-Удэ. Состязание проходило в двух направлениях: конкурс мастеров по выделке шкур и мастеров по изготовлению традиционной бурятской одежды из овечьей шкуры.Накануне, 22 ноября, в Национальном музее Бурятии состоялось открытие чемпионата. Мероприятие собрало множество болельщиков и зрителей.- Несколько залов музея с трудом вместили всех желающих полюбоваться уникальными изделиями. Выставка представляет работу мастеров, которая возведена от изготовления бытовых предметов к созданию настоящих предметов искусства: пушистых мягчайших овчин, тёплой национальной одежды, одеял, ковриков и других изделий, - сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.Жюри чемпионата под председательством главы Буддийской традиционной Сангхи России XXIV, Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева определило победителей: