Читинец украл у соседки телевизор

Он проник в её квартиру ночью



В отдел полиции в Чите поступило заявление от жительницы посёлка Восточный о том, что ночью неизвестные проникли в её квартиру и украли телевизор марки «LG» стоимостью 10 тысяч рублей.



Позже установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний молодой человек, проживающий на одной улице с потерпевшей. Телевизор он унёс к себе домой, в дальнейшем намеревался продать. Украденное имущество изъяли полицейские.



Возбуждено уголовное дело, телевизор возвращён потерпевшей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

