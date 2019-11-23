Он проник в её квартиру ночью
В отдел полиции в Чите поступило заявление от жительницы посёлка Восточный о том, что ночью неизвестные проникли в её квартиру и украли телевизор марки «LG» стоимостью 10 тысяч рублей.
Позже установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний молодой человек, проживающий на одной улице с потерпевшей. Телевизор он унёс к себе домой, в дальнейшем намеревался продать. Украденное имущество изъяли полицейские.
Возбуждено уголовное дело, телевизор возвращён потерпевшей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец украл у соседки телевизор
Общество, Фото:
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