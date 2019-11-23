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В Улан-Удэ днём 13-15 градусов мороза

В Улан-Удэ днём 13-15 градусов мороза
Общество, 
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 ноября ро республике местами небольшой снег

Ветер западный 6-11 м/с. Температура ночью 22-27, местами 32-37, по Баунтовскому району до 42, днём 13-18, местами 22-27, по Прибайкалью ночью и днём 10-15 мороза.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 22-24, днём 13-15 мороза.
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26.09.2019
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Александра Мяханова
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Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
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