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В Улан-Удэ планируют установить памятник Шумяцкому

В Улан-Удэ планируют установить памятник Шумяцкому
Общество, 
Открытие нового памятника запланировано на 2021-21 годы

Члены Союза кинематографистов Бурятии занялись работой по возведению в Улан-Удэ памятника руководителю советского кинематографа Борису Захаровичу Шумяцкому. Шумяцкий был уроженцем Верхнеудинска, возглавлял Главное управление кинематографии при СНК, в 30-е годы считался «народным комиссаром кинематографии». Также активно поддерживал идею создания Бурятской автономии.

- В Улан-Удэ есть улица Шумяцкого. Ещё такая же улица есть в Красноярске. Более никаких памятников, монументов, почётных досок этому выдающемуся деятелю нет, - поделился с «Байкал-Daily» член Союза кинематографистов России Артём Бурлов.

На данный момент кинематографисты запросили коммерческие предложения от скульпторов на создание эскизов и самого памятника. Установка же планируется в сквере имени Шумяцкого.

- Хотели бы там, на улице Шумяцкого, это логично. Приблизительно всё будет готово в 2021 – 2022 годах. Сейчас вопрос прорабатывается. Ответом от скульпторов пока нет. В Союз художников мы отправили такое предложение. Отправили также ректору ВГИК. Там художники работают на эскизом сейчас, - добавил Артём Бурлов.

К открытию памятника организаторы пригласят ведущих кинематографистов России, ректора ВГИКа, ректора Иркутского филиала ВГИКа, представителей Монголии и потомков деятеля, которые сейчас проживают во Франции.

Справка:

Борис Захарович Шумяцкий родился в 1886 году в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ). Был активным участником вооружённой борьбы с царизмом в Красноярске осенью и зимой 1905 года, в январе 1906-го даже совершил побег из красноярской тюрьмы, жил по фальшивому паспорту и возглавлял партийную газету «Прибайкалье». Преследуемый властями, он уехал с семьей в Аргентину, где жил и работал как политический эмигрант, и вернулся домой в 1913 году. С этого времени Шумяцкий занимал значительное место в партийной иерархии, работая в подпольных большевистских организациях.

В октябре 1917 года был избран председателем Центрального исполнительного комитета Советов Сибири. В годы гражданской войны выполнял опасные задания в тылу у Колчака и лично информировал Ленина о положении дел на этом участке борьбы. Летом 1920 года был назначен председателем Совета министров Дальневосточной республики. Он хорошо знал Моисея Урицкого, Якова Свердлова, Сергея Кирова, Василия Блюхера, Павла Постышева, Иосифа Сталина и других известных революционеров и партийцев.

В 1930 году был назначен на пост руководителя Всесоюзного кинофотообъединения «Союзкино», реорганизованного в 1933 году в Главное управление кинофотопромышленности при СНК СССР. Руководил советским кинематографом до своей гибели. Был арестован в 1938 года по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации. Приговорён к расстрелу, с конфискацией имущества.

Борис Щумяцкий, его жена Лия Исаевна и их дочь Екатерина реабилитированы в марте 1956 года за необоснованностью обвинений.

памятник
 
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