В Улан-Удэ пройдёт турнир по Counter Strike

Кибертурнир соберёт 24 команды



24 ноября в компьютерном клубе Infinity в Улан-Удэ состоится кибертурнир по дисциплине Counter Strike : Global Offensive (18+).



В турнире примут участие 24 команды.



Призовой фонд составляет 30 тысяч рублей. Также среди участников будут разыграны различные призы.



Начало в 9 часов.



Справка:



Counter-Strike: Global Offensive («Контрудар: глобальное наступление») — многопользовательская компьютерная игра, разработанная компаниями Valve и Hidden Path Entertainment. Последняя игра в серии культовых игр Counter-Strike.



Как и в остальных играх серии, в Counter-Strike: Global Offensive игроки делятся на две команды: террористов и подразделений специального назначения, после чего сражаются друг с другом в серии раундов, по результатам которых определяется команда-победитель. Игроку доступны разные режимы игры, меняющие условия поединка между командами, а также игра с ботами.



CS: GO включает в себя новые карты, персонажей, оружие, игровые режимы, а также улучшенную версию классической составляющей игры.

