Кибертурнир соберёт 24 команды
24 ноября в компьютерном клубе Infinity в Улан-Удэ состоится кибертурнир по дисциплине Counter Strike : Global Offensive (18+).
В турнире примут участие 24 команды.
Призовой фонд составляет 30 тысяч рублей. Также среди участников будут разыграны различные призы.
Начало в 9 часов.
Справка:
Counter-Strike: Global Offensive («Контрудар: глобальное наступление») — многопользовательская компьютерная игра, разработанная компаниями Valve и Hidden Path Entertainment. Последняя игра в серии культовых игр Counter-Strike.
Как и в остальных играх серии, в Counter-Strike: Global Offensive игроки делятся на две команды: террористов и подразделений специального назначения, после чего сражаются друг с другом в серии раундов, по результатам которых определяется команда-победитель. Игроку доступны разные режимы игры, меняющие условия поединка между командами, а также игра с ботами.
CS: GO включает в себя новые карты, персонажей, оружие, игровые режимы, а также улучшенную версию классической составляющей игры.
В Улан-Удэ пройдёт турнир по Counter Strike
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Для гостей праздника устроят исторический парад, ярмарку и бал
Воспитанница Урульгинской коррекционной школы выиграла компетенцию «Вязание крючком»
Ветеранам, студентам и школьникам представят биобиблиографический каталог
Соревнования проходят в городе Путянь в Китае
Прощание со Львом Викторовичем состоится 23 ноября в Одигитриевском соборе Улан-Удэ
22 ноября после продолжительной болезни ушла из жизни Галина Викторовна Васильева, доцент Иркутского госуниверситета
Владимир Шелковников победил на Российской неделе искусств
Малыши родились в пятницу
Библиотека была основана в 1829 году на паевые взносы сельчан
50 женщинам вручили благодарственные письма главы Бурятии и ценные подарки. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Катя Скалон уже «строит любовь» с одним из участников проекта
Студенты начнут участвовать в спектаклях театра
В семье Медведевых воспитывается 8 детей
В новой песне юные артисты поют о животворящей воде бессмертия
Студенты Улан-Удэнского авиационного техникума встретились с полицейскими