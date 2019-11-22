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Художник из Бурятии занял наибольшее число призовых мест в Москве

Художник из Бурятии занял наибольшее число призовых мест в Москве
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Владимир Шелковников победил на Российской неделе искусств

Художник из Бурятии, народный мастер РФ, построивший парк-музей «Светлая поляна» в селе Максимиха и музей-усадьбу в селе Адамово, Владимир Николаевич Шелковников занял самое большое количество призовых мест на международном конкурсе «Российская неделя искусств». Об этом сообщается на официальной странице туристского информационного центра республики «Байкал».

Работы мастера находятся в музее-усадьбе художника в Адамово в Баргузинском районе Бурятии.

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