Сельская библиотека в Бурятии отметила 125-летие

Библиотека была основана в 1829 году на паевые взносы сельчан



15 ноября 125-летний юбилей отпраздновала Читканская сельская библиотека в Баргузинском районе Бурятии.



Библиотека была основана в 1829 году на паевые взносы сельчан и заведовал ею староста села Корнаков.



В ходе выступления ведущих, гости праздника совершили экскурс в историю Читканской сельской библиотеки.



С юбилеем библиотеку и жителей села поздравили представители министерства культуры Бурятии, администрация Баргузинского района, жители Баргузинского района.



На развитие библиотеки и библиотечного фонда подарены сертификаты:

30000 рублей от министерства культуры Бурятии, 10000 рублей от администрации Баргузинского района, 5000 рублей от районного культурно-досугового объединения.



Гости праздника пожелали библиотеке и её сотрудникам идти в ногу со временем, находиться в постоянном поиске творческих идей.



Юбиляров со сцены поздравили социальные партнеры, друзья библиотеки, которые подарили искренние слова признательности, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.





