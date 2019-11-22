Библиотека была основана в 1829 году на паевые взносы сельчан
15 ноября 125-летний юбилей отпраздновала Читканская сельская библиотека в Баргузинском районе Бурятии.
Библиотека была основана в 1829 году на паевые взносы сельчан и заведовал ею староста села Корнаков.
В ходе выступления ведущих, гости праздника совершили экскурс в историю Читканской сельской библиотеки.
С юбилеем библиотеку и жителей села поздравили представители министерства культуры Бурятии, администрация Баргузинского района, жители Баргузинского района.
На развитие библиотеки и библиотечного фонда подарены сертификаты:
30000 рублей от министерства культуры Бурятии, 10000 рублей от администрации Баргузинского района, 5000 рублей от районного культурно-досугового объединения.
Гости праздника пожелали библиотеке и её сотрудникам идти в ногу со временем, находиться в постоянном поиске творческих идей.
Юбиляров со сцены поздравили социальные партнеры, друзья библиотеки, которые подарили искренние слова признательности, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.
Сельская библиотека в Бурятии отметила 125-летие
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