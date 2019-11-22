В Улан-Удэ чествовали лучших матерей Бурятии

50 женщинам вручили благодарственные письма главы Бурятии и ценные подарки. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж



Сегодня, 22 ноября, в Улан-Удэ в здании правительства Бурятии чествовали 50 лучших матерей со всей республики. Среди них многодетные, приёмные, молодые матери, ветераны труда и матери детей-героев, спасших человеческие жизни в экстремальных ситуациях. Женщинам торжественно вручили Благодарственные письма главы Бурятии Алексея Цыденова и ценные подарки.



С тёплыми словами поздравления к матерям обратились заместитель председателя правительства Бурятии Баир Цыренов и министр социальной защиты Татьяна Быкова.



- Вы приехали со всех уголков Бурятии. Вы просто цвет нашей республики. Недавно Бурятия вошла в состав Дальневосточного округа, и мы получили новые инвестиции в развитие нашей республики, мы получили новые меры социальной поддержки нашим молодым семьям. При рождении первого ребёнка наши мамочки получают дополнительную единовременную выплату в размере 22 тысяч рублей именно в рамках Дальневосточного федерального округа. При рождении второго ребёнка помимо федерального материнского капитала или при усыновлении ребёнка второго мамы получают 30% от федерального материнского капитала – 136 тысяч рублей. И при рождении третьего ребёнка теперь мамочка до достижения ребёнка возраста трёх лет будет получать ежемесячное пособие порядка 11 тысячи рублей. Это всё здорово, но вы – наш главный капитал, - сказала министр социальной защиты Бурятии.



С трогательными песнями и стихами о матери перед виновницами торжества выступили школьники Улан-Удэ и бурятские артисты.



Особо отметили матерей, дети которых спасли чужие жизни, рискуя собственными. Так, торжественно чествовали маму из Прибайкальского района Любовь Хохлову, её дочь Даша 8 июля 2019 года на реке Итанца села Кома проявила мужество в экстремальной ситуации и спасла жизнь тонущего ребёнка.



Наградили многодетную мать четверых детей пенсионерку Алевтину Майдараеву – маму героя чеченской войны и бабушки маленького героя Батора, спасшего человеческую жизнь на пожаре.



Отметили также мать семерых детей из Еравнинского района Эржену Доржиеву, её сын Булат спас человеческую жизнь на пожаре. Поздравили многодетную мать троих детей Татьяну Лазареву, её сын Сергей при пожаре произошедшем в селе Новая Брянь вынес из горящего дома спящего девятилетнего ребёнка. Девиз этой семьи «Делай добро – оно всегда вернётся».



Благодарственные письма главы Бурятии матерям детей-героев также были вручены Цыпилме Доржиевой, Соелме Дондоковой, Виктории Журавлёвой, Ринчиме Цыбиковой, Очирме Сандаковой.



После торжественной церемонии награждения многие в зале были тронуты и еле сдерживали слёзы. С ответным словом от матерей выступила Галина Арсеньева из Баргузинского района.



- Находясь здесь, меня чувства переполняют от этого сегодняшнего мероприятия. Я сама являюсь восьмым ребёнком в семье, у меня двое детей, четверо внуков, и в мае я стала прабабушкой. У меня достойные внуки, старший внук мой охраняет границу Российской Федерации, он пограничник ФСБ, дети мои военнослужащие, я горжусь, и меня переполняют чувства радости также, как и вас достойных здесь присутствующих мам, бабушек и прабабушек. И я не ошибусь, если скажу огромное спасибо от всех нас здесь присутствующих мам за внимание к нам. Хотелось бы пожелать, чтобы на этой земле все мамы достойно несли своё высокое звание, чтобы не пополнялись наши социальные центры детьми, которым не хватает ласки, добра, тепла и материнского сердца, - сказала Галина Арсеньева.



