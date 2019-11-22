 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Ноября

21 Ноября

Популярное

В Улан-Удэ чествовали лучших матерей Бурятии

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
50 женщинам вручили благодарственные письма главы Бурятии и ценные подарки. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

Сегодня, 22 ноября, в Улан-Удэ в здании правительства Бурятии чествовали 50 лучших матерей со всей республики. Среди них многодетные, приёмные, молодые матери, ветераны труда и матери детей-героев, спасших человеческие жизни в экстремальных ситуациях. Женщинам торжественно вручили Благодарственные письма главы Бурятии Алексея Цыденова и ценные подарки.

С тёплыми словами поздравления к матерям обратились заместитель председателя правительства Бурятии Баир Цыренов и министр социальной защиты Татьяна Быкова.

- Вы приехали со всех уголков Бурятии. Вы просто цвет нашей республики. Недавно Бурятия вошла в состав Дальневосточного округа, и мы получили новые инвестиции в развитие нашей республики, мы получили новые меры социальной поддержки нашим молодым семьям. При рождении первого ребёнка наши мамочки получают дополнительную единовременную выплату в размере 22 тысяч рублей именно в рамках Дальневосточного федерального округа. При рождении второго ребёнка помимо федерального материнского капитала или при усыновлении ребёнка второго мамы получают 30% от федерального материнского капитала – 136 тысяч рублей. И при рождении третьего ребёнка теперь мамочка до достижения ребёнка возраста трёх лет будет получать ежемесячное пособие порядка 11 тысячи рублей. Это всё здорово, но вы – наш главный капитал, - сказала министр социальной защиты Бурятии.

С трогательными песнями и стихами о матери перед виновницами торжества выступили школьники Улан-Удэ и бурятские артисты.

Особо отметили матерей, дети которых спасли чужие жизни, рискуя собственными. Так, торжественно чествовали маму из Прибайкальского района Любовь Хохлову, её дочь Даша 8 июля 2019 года на реке Итанца села Кома проявила мужество в экстремальной ситуации и спасла жизнь тонущего ребёнка.

Наградили многодетную мать четверых детей пенсионерку Алевтину Майдараеву – маму героя чеченской войны и бабушки маленького героя Батора, спасшего человеческую жизнь на пожаре.

Отметили также мать семерых детей из Еравнинского района Эржену Доржиеву, её сын Булат спас человеческую жизнь на пожаре. Поздравили многодетную мать троих детей Татьяну Лазареву, её сын Сергей при пожаре произошедшем в селе Новая Брянь вынес из горящего дома спящего девятилетнего ребёнка. Девиз этой семьи «Делай добро – оно всегда вернётся».

Благодарственные письма главы Бурятии матерям детей-героев также были вручены Цыпилме Доржиевой, Соелме Дондоковой, Виктории Журавлёвой, Ринчиме Цыбиковой, Очирме Сандаковой.

После торжественной церемонии награждения многие в зале были тронуты и еле сдерживали слёзы. С ответным словом от матерей выступила Галина Арсеньева из Баргузинского района.

- Находясь здесь, меня чувства переполняют от этого сегодняшнего мероприятия. Я сама являюсь восьмым ребёнком в семье, у меня двое детей, четверо внуков, и в мае я стала прабабушкой. У меня достойные внуки, старший внук мой охраняет границу Российской Федерации, он пограничник ФСБ, дети мои военнослужащие, я горжусь, и меня переполняют чувства радости также, как и вас достойных здесь присутствующих мам, бабушек и прабабушек. И я не ошибусь, если скажу огромное спасибо от всех нас здесь присутствующих мам за внимание к нам. Хотелось бы пожелать, чтобы на этой земле все мамы достойно несли своё высокое звание, чтобы не пополнялись наши социальные центры детьми, которым не хватает ласки, добра, тепла и материнского сердца, - сказала Галина Арсеньева.

семьи правительство республики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии простятся с заслуженным тренером Львом Бобровым
В Бурятии простятся с заслуженным тренером Львом Бобровым
Общество, 22.11.2019
Прощание со Львом Викторовичем состоится 23 ноября в Одигитриевском соборе Улан-Удэ
Художник из Бурятии занял наибольшее число призовых мест в Москве
Художник из Бурятии занял наибольшее число призовых мест в Москве
Общество, 22.11.2019
Владимир Шелковников победил на Российской неделе искусств
Сельская библиотека в Бурятии отметила 125-летие
Сельская библиотека в Бурятии отметила 125-летие
Общество, 22.11.2019
Библиотека была основана в 1829 году на паевые взносы сельчан
В Улан-Удэ чествовали лучших матерей Бурятии
В Улан-Удэ чествовали лучших матерей Бурятии
Общество, 22.11.2019
50 женщинам вручили благодарственные письма главы Бурятии и ценные подарки. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Иркутянка стала участницей телепроекта «Дом-2»
Иркутянка стала участницей телепроекта «Дом-2»
Общество, 22.11.2019
Катя Скалон уже «строит любовь» с одним из участников проекта
Как живёт одна из самых многодетных семей Улан-Удэ
Как живёт одна из самых многодетных семей Улан-Удэ
Общество, 22.11.2019
В семье Медведевых воспитывается 8 детей
В Бурятии клипы студии «Серебряные колокольчики» объединили в один
В Бурятии клипы студии «Серебряные колокольчики» объединили в один
Общество, 22.11.2019
В новой песне юные артисты поют о животворящей воде бессмертия
Полицейские показали студентам Улан-Удэ фильм
Полицейские показали студентам Улан-Удэ фильм
Общество, 22.11.2019
Студенты Улан-Удэнского авиационного техникума встретились с полицейскими  
Улан-удэнца оштрафовали за маты в адрес полицейских
Улан-удэнца оштрафовали за маты в адрес полицейских
Общество, 22.11.2019
Мужчина отказывался садиться в служебную машину
ДОСААФ Бурятии выпустил 170 специалистов для Восточного военного округа
ДОСААФ Бурятии выпустил 170 специалистов для Восточного военного округа
Общество, 22.11.2019
Специалисты получили водительские права по категориям C, D, E
В Бурятии прошёл чемпионат по самбо
В Бурятии прошёл чемпионат по самбо
Общество, 22.11.2019
Лучшие самбисты поедут на чемпионат и первенство ДФО
Бурятскому музею подарили фарфоровую вазу
Бурятскому музею подарили фарфоровую вазу
Общество, 22.11.2019
Она была изготовлена в фарфоровом сердце Китая – городе Цзиндэчжэнь
Сотрудники УФСИН Бурятии помогли «Журавушке»
Сотрудники УФСИН Бурятии помогли «Журавушке»
Общество, 22.11.2019
Они перенесли мебель и прибрались  
Наибольшее число обманутых дольщиков на Дальнем Востоке приходится на Бурятию
Наибольшее число обманутых дольщиков на Дальнем Востоке приходится на Бурятию
Общество, 22.11.2019
Из полторы тысячи обманутых дольщиков 550 приходится на республику

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^