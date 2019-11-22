Бурятский театр оперы и балета вновь начал сотрудничать с хореографическим колледжем

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Студенты начнут участвовать в спектаклях театра



Бурятский театр оперы и балета и Бурятский республиканский хореографический колледж возобновляют взаимное сотрудничество. Теперь, как и в прошлом, учащиеся будут принимать участие в спектаклях театра, а студенты старших курсов будут проходить обязательную практику в балетной труппе театра.



Важное для развития театра и подготовки профессиональных кадров событие будет отмечено выступлениями воспитанников хореографического колледжа: 24 ноября и 10 декабря на сцене Бурятского театра оперы и балета состоятся показы уникального балета «Тщетная предосторожность» (6+) в исполнении студентов Бурятского республиканского хореографического колледжа им. Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева.



Старинный балет, берущий своё начало в 18 веке, получил новое прочтение в редакции заслуженного артиста России Юрия Бурлаки и Сусанны Мартиросян в 2016 году. Для подготовки к показу спектакля в Улан-Удэ была приглашена Сусанна Мартиросян, балерина, солистка Ереванского театра оперы и балета, верный продолжатель традиций Вагановской школы балета.



Показ балета будет приурочен 80-летию Бурятского театра оперы и балета и ознаменует начало возобновления творческого сотрудничества, сообщает пресс-служба театра.



