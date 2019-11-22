Студенты начнут участвовать в спектаклях театра
Бурятский театр оперы и балета и Бурятский республиканский хореографический колледж возобновляют взаимное сотрудничество. Теперь, как и в прошлом, учащиеся будут принимать участие в спектаклях театра, а студенты старших курсов будут проходить обязательную практику в балетной труппе театра.
Важное для развития театра и подготовки профессиональных кадров событие будет отмечено выступлениями воспитанников хореографического колледжа: 24 ноября и 10 декабря на сцене Бурятского театра оперы и балета состоятся показы уникального балета «Тщетная предосторожность» (6+) в исполнении студентов Бурятского республиканского хореографического колледжа им. Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева.
Старинный балет, берущий своё начало в 18 веке, получил новое прочтение в редакции заслуженного артиста России Юрия Бурлаки и Сусанны Мартиросян в 2016 году. Для подготовки к показу спектакля в Улан-Удэ была приглашена Сусанна Мартиросян, балерина, солистка Ереванского театра оперы и балета, верный продолжатель традиций Вагановской школы балета.
Показ балета будет приурочен 80-летию Бурятского театра оперы и балета и ознаменует начало возобновления творческого сотрудничества, сообщает пресс-служба театра.
Бурятский театр оперы и балета вновь начал сотрудничать с хореографическим колледжем
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В новой песне юные артисты поют о животворящей воде бессмертия
Студенты Улан-Удэнского авиационного техникума встретились с полицейскими
Мужчина отказывался садиться в служебную машину
Специалисты получили водительские права по категориям C, D, E
Лучшие самбисты поедут на чемпионат и первенство ДФО
Она была изготовлена в фарфоровом сердце Китая – городе Цзиндэчжэнь
Они перенесли мебель и прибрались
Из полторы тысячи обманутых дольщиков 550 приходится на республику
Никита Разуваев занял призовое место по компетенции «Сетевое и системное администрирование»
Малыши родились сегодня
Известный тренер Надежда Мироманова прокомментировала новость о присуждении ежемесячных выплат
Мероприятие продлится до понедельника
На подиум выйдут модели старше 50 лет
Смотр-конкурс разножанровый и охватывает все возрастные категории
Появился первый в городе школьный стадион в городе, оборудованный двойной полосой препятствия