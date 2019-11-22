Забайкалка победила на национальном чемпионате «Абилимпикс»

Общество, Фото: пресс-служба министерства образования Забайкальского края

Воспитанница Урульгинской коррекционной школы выиграла компетенцию «Вязание крючком»



Жительница Забайкальского края Татьяна Мигунова заняла первое место на V национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Воспитанница Урульгинской коррекционной школы-интерната выступала в компетенции «Вязание крючком».



18 и 19 ноября в Москве проводились отборочные соревнования на право участия в национальном чемпионате «Абилимпикс». В состав команды региона вошли 27 человек: победители регионального чемпионата по 13 компетенциям, эксперты, сопровождающие и тим-лидер.



По результатам отбора в финал чемпионата, который проходит в Москве, прошли три конкурсанта: Александра Макеева в компетенции «Бисероплетение», Татьяна Мигунова в компетенции «Вязание крючком», Анастасия Лаврова в компетенции «Дошкольное воспитание». Ещё троим участникам выпал шанс продемонстрировать свое мастерство на национальном чемпионате без предварительного отбора – Виктору Плотникову в компетенции «Облицовка плиткой», Алексею Пивневу в компетенции «Малярное дело», Натальи Пивоваровой в компетенции «Вязание спицами».



Первой победительницей национального чемпионата «Абилимпикс» от Забайкальского края стала Виктория Панова. В 2017 году она заняла первое место в компетенции «Бисероплетение». В 2018 году родной брат Виктории – воспитанник Черновской коррекционной школы-интерната Валентин Панов занял второе в компетенции «Вязание спицами». Об этом сообщает пресс-служба минобразования региона.

