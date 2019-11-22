Как живёт одна из самых многодетных семей Улан-Удэ

- Спустя годы мы поняли, что можем ещё позволить себе взять ребёнка. Мы брали детей, и это было незаметно, постепенно всё. Семья росла, мы адаптировались по количеству детей. Потом вновь принимали решение и настал момент, когда я забеременела сама. 11 лет мы ждали. Я родила, потом ещё родила. Сначала были запланированные дети, потом такая приятная неожиданность, - добавила она.











- Вчера было посвящение в пятиклассники, сегодня посвящение в старшеклассники. Я, как президент, ответственное лицо, должен проследить за качеством выполнения этого мероприятия, это во-первых. Во-вторых, у нас есть школьное самоуправление. Так как выборы были совсем недавно, мы должны составить план работы на этот год, план работы кружков, секций, - пояснил Дмитрий Медведев.



Кроме своей высокой должности в школьном самоуправление, Дмитрий состоит в рядах Юнармии и является там командиром взвода. Также юноша осваивает Инстаграм и изучает технику написания SMM-текстов.







- Мы, как депутаты, как социально активные люди, поддерживаем таких люде, будем поддерживать. Это наша общая задача: школы, родителей, депутатов – вырастить достойную смену, - добавил он.



















































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