Также у неё 2 «серебра» международных соревнований в Нидерландах
Спортсменка из Байкальска Варвара Ворончихина успешно выступила на международных соревнованиях и I этапе кубка Европы по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходили в первой половине ноября в нидерландской общине Ландграф.
В международных соревнованиях в дисциплине «слалом» Варвара Ворончихина завоевала две серебряные медали. В состязаниях приняли участие более 100 спортсменов из 24 стран мира. По итогам соревнований сборная команда России одержала победу в медальном зачёте с четырьмя золотыми и пятью серебряными медалями.
Следом за международными соревнованиями также в Ландграфе проходил I этап кубка Европы по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. На этих соревнованиях Варвара Ворончихина стала второй в слаломе.
По итогу этапа горнолыжники России завоевали четыре золотые, по две серебряные и бронзовые медали и выиграли общекомандный зачёт. Всего на старт I этапа кубка Европы вышли более 100 спортсменов из 21 страны. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Байкальская горнолыжница успешно выступила на кубке Европы
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Для гостей праздника устроят исторический парад, ярмарку и бал
Воспитанница Урульгинской коррекционной школы выиграла компетенцию «Вязание крючком»
Ветеранам, студентам и школьникам представят биобиблиографический каталог
Соревнования проходят в городе Путянь в Китае
Прощание со Львом Викторовичем состоится 23 ноября в Одигитриевском соборе Улан-Удэ
22 ноября после продолжительной болезни ушла из жизни Галина Викторовна Васильева, доцент Иркутского госуниверситета
Владимир Шелковников победил на Российской неделе искусств
Малыши родились в пятницу
Библиотека была основана в 1829 году на паевые взносы сельчан
50 женщинам вручили благодарственные письма главы Бурятии и ценные подарки. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Катя Скалон уже «строит любовь» с одним из участников проекта
Студенты начнут участвовать в спектаклях театра
В семье Медведевых воспитывается 8 детей
В новой песне юные артисты поют о животворящей воде бессмертия
Студенты Улан-Удэнского авиационного техникума встретились с полицейскими