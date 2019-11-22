Байкальская горнолыжница успешно выступила на кубке Европы

Также у неё 2 «серебра» международных соревнований в Нидерландах



Спортсменка из Байкальска Варвара Ворончихина успешно выступила на международных соревнованиях и I этапе кубка Европы по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходили в первой половине ноября в нидерландской общине Ландграф.



В международных соревнованиях в дисциплине «слалом» Варвара Ворончихина завоевала две серебряные медали. В состязаниях приняли участие более 100 спортсменов из 24 стран мира. По итогам соревнований сборная команда России одержала победу в медальном зачёте с четырьмя золотыми и пятью серебряными медалями.



Следом за международными соревнованиями также в Ландграфе проходил I этап кубка Европы по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. На этих соревнованиях Варвара Ворончихина стала второй в слаломе.



По итогу этапа горнолыжники России завоевали четыре золотые, по две серебряные и бронзовые медали и выиграли общекомандный зачёт. Всего на старт I этапа кубка Европы вышли более 100 спортсменов из 21 страны. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

