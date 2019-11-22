В Бурятии клипы студии «Серебряные колокольчики» объединили в один

Накануне детская вокальная студия «Мүнгэн хонхонууд» выпустила клип на одноименную песню («Серебряные колокольчики»). В новом музыкальном клипе можно увидеть кадры из уже выпущенных клипов и отрывки с концерта.
Певцы студии спели песню авторства Сарантуи Жалцановой и Санжейжин Ечигмы, она войдёт в третий альбом «Алдар Баатар». В песне поётся о животворящей воде бессмертия из древнего сказания монголов, мелодия капель которой подобна детским песням.
Клип на песню «Мүнгэн хонхонууд» создала видеостудия «Цырен Интертейнмент». В кадрах весёлых детей можно увидеть в Парке мемориала Победы, в Театре Бурятской Драмы. За 6 лет со времени появления студия выпустила более 40 клипов, так, в новом видео есть отрывки клипа «Вечер party», где подростки танцуют на крыше, и, например, клипа на «Песню о юности», которую исполнил квартет «ZokhidkhoN».
В уникальном вокальном проекте участвуют дети со всей этнической Бурятии. Песни из трёх дисков студии с удовольствием перепевают ансамбли из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области и Внутренней Монголии (Китая). Такая популярность неудивительна, ведь каждая из увидевших свет 53 песен маленьких солистов помимо красочного клипа представлена в формате «минус» (фонограмма без голоса), нотами и словами с переводом.
- Особенно близкие связи завязались с ансамблем «Эгшиг долоо» из Шэнэхээна. Друзья ездили друг к другу в гости, вместе выступали на сцене Улан-Удэ и организовали отдых на Байкале, где общались посредством бурятских песен. Благодаря этой дружбе песни из Бурятии каждый год звучат на ежегодных телеконцертах к Сагаалгану на весь Китай, - сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.