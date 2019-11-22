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Иркутянин стал призёром кубка мира по пулевой стрельбе

Иркутянин стал призёром кубка мира по пулевой стрельбе
Общество,  Фото:ИА «Синьхуа»
Соревнования проходят в городе Путянь в Китае

Иркутский спортсмен, мастер спорта международного класса Артём Черноусов завоевал бронзовую медаль в финале кубка мира по пулевой стрельба, который проходит в городе Путянь в Китае. На эти соревнования приглашаются лучшие спортсмены по мировому рейтингу.

Артём Черноусов стал третьим в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Первое место в этом упражнении занял спортсмен из Китая Пан Вэй. Второй результат показал корейский стрелок Пак Дэхун.

Сегодня, в финале кубка мира иркутский стрелок со спортсменкой из Омской области Виталиной Бацарашкиной участвует в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных команд.

Как сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, Артём Черноусов является воспитанником областной спортивной школы олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко и занимается у заслуженного тренера России Галины Корзун.
спорт кубок мира пулевая стрельба Иркутск Иркутская область
 
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