Иркутянин стал призёром кубка мира по пулевой стрельбе

Соревнования проходят в городе Путянь в Китае



Иркутский спортсмен, мастер спорта международного класса Артём Черноусов завоевал бронзовую медаль в финале кубка мира по пулевой стрельба, который проходит в городе Путянь в Китае. На эти соревнования приглашаются лучшие спортсмены по мировому рейтингу.



Артём Черноусов стал третьим в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Первое место в этом упражнении занял спортсмен из Китая Пан Вэй. Второй результат показал корейский стрелок Пак Дэхун.



Сегодня, в финале кубка мира иркутский стрелок со спортсменкой из Омской области Виталиной Бацарашкиной участвует в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных команд.



Как сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, Артём Черноусов является воспитанником областной спортивной школы олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко и занимается у заслуженного тренера России Галины Корзун.

