Соревнования проходят в городе Путянь в Китае
Иркутский спортсмен, мастер спорта международного класса Артём Черноусов завоевал бронзовую медаль в финале кубка мира по пулевой стрельба, который проходит в городе Путянь в Китае. На эти соревнования приглашаются лучшие спортсмены по мировому рейтингу.
Артём Черноусов стал третьим в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Первое место в этом упражнении занял спортсмен из Китая Пан Вэй. Второй результат показал корейский стрелок Пак Дэхун.
Сегодня, в финале кубка мира иркутский стрелок со спортсменкой из Омской области Виталиной Бацарашкиной участвует в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных команд.
Как сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, Артём Черноусов является воспитанником областной спортивной школы олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко и занимается у заслуженного тренера России Галины Корзун.
Иркутянин стал призёром кубка мира по пулевой стрельбе
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