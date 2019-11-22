ДОСААФ Бурятии выпустил 170 специалистов для Восточного военного округа

Специалисты получили водительские права по категориям C, D, E



Региональное отделение Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России по Бурятии подготовило около 170 специалистов для службы в Восточном военном округе.



Более 80 человек освоили специальность водителя категории С, на категорию Д, которая даёт право управлять автобусом, отучились более 12 граждан.



Для управления автомобильного транспорта с прицепом, необходимую для этого категорию Е получило около 8 человек.



Для нужд войск авиации и ПВО округа подготовлено более 17 водителей электромехаников.



Около 30 человек получили военно-учётную специальность крановщика. Всего до конца года отделением ДОСААФ России по Республике Бурятия планируется направить в войска около 200 специалистов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

