Специалисты получили водительские права по категориям C, D, E
Региональное отделение Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России по Бурятии подготовило около 170 специалистов для службы в Восточном военном округе.
Более 80 человек освоили специальность водителя категории С, на категорию Д, которая даёт право управлять автобусом, отучились более 12 граждан.
Для управления автомобильного транспорта с прицепом, необходимую для этого категорию Е получило около 8 человек.
Для нужд войск авиации и ПВО округа подготовлено более 17 водителей электромехаников.
Около 30 человек получили военно-учётную специальность крановщика. Всего до конца года отделением ДОСААФ России по Республике Бурятия планируется направить в войска около 200 специалистов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
ДОСААФ Бурятии выпустил 170 специалистов для Восточного военного округа
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