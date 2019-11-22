Иркутские пауэрлифтеры завоевали 4 медали чемпионата мира

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

В Дубае спортсмены взяли три «бронзы» и одно «серебро»



Иркутские спортсмены завоевали четыре медали чемпионата мира по пауэрлифтингу, который с 18 по 24 ноября проходит в Дубае в ОАЭ. Ольга Адамович выиграла две бронзовые награды, Сергей Гайшинец – серебряную и бронзовую медали.



Мастер спорта международного класса Ольга Адамович выступала в весовой категории до 63 кг и завоевала бронзу, показав результат в сумме троеборья 570 кг. Из них в жиме лёжа спортсменка набрала 135 кг, в тяге становой – 210 кг. В приседаниях Ольга стала обладательницей ещё одной бронзовой медали с результатом 225 кг.



В весовой категории до 74 кг мастер спорта международного класса Сергей Гайшинец в сумме троеборья показал результат 860 кг и занял третье место. Из них в приседаниях иркутский атлет набрал 335 кг, завоевав серебряную медаль, в жиме лёжа – 215 кг, в тяге становой – 310 кг.



Ольга Адамович и Сергей Гайшинец тренируются в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спарта» у Александра Деханова. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.

