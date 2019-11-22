Сотрудники УФСИН Бурятии помогли «Журавушке»

Они перенесли мебель и прибрались



Сотрудники УФСИН России по Бурятии помогли детскому дому-интернату для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка».



По просьбе директора детского дома сотрудники ведомства перенесли тяжёлую мебель и убрались на игровых площадках.



- Совсем недавно, ко Дню сирот, для ребятишек передали связанные сотрудниками тёплые вещи,- сообщает пресс-служба ведомства.

