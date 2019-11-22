Из полторы тысячи обманутых дольщиков 550 приходится на республику
Треть обманутых дольщиков на Дальнем Востоке приходится на Бурятию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генпрокурора России Игоря Ткачева.
- В основном, проблема касается более всего Приморского и Хабаровского краёв и Республики Бурятия. Из 1,5 тысячи обманутых дольщиков 550 приходится на Бурятию, - сказал Игорь Ткачев.
В минстрое Бурятии пояснили, что основной проблемой по завершению строительства многоквартирных домов является «дефицит денежных средств, к которому привели действия недобросовестных застройщиков».
В числе застройщиков, чьи объекты в Бурятии признаны проблемными: СК «Крылова-2», «Домстройкомплект», «Бизнес-Инвест», «Сити-Строй», «Промгранжданстрой», «Регионжилстрой», «ПСК «Тамир», «Универсал», «Шэнэсэн», «Монолит».
Сейчас над завершением строительства проблемных объектов в республике работает специальная комиссия при правительстве Бурятии, в неё входят представители федеральных и региональных органов власти, застройщики и представители инициативных групп дольщиков, кроме того, планируется создать региональный фонд поддержки дольщиков.
Как сообщал «Байкал-Daily», фонд, по словам главы республики Алексея Цыденова, предусмотрен федеральным законом как инструмент, через который будет осуществляться финансирование проблемных домов. Он создаётся на базе Ипотечной корпорации Бурятии.
В Забайкальском крае проблема со строительством домов с долевым участием обстоит лучше, там сейчас шесть проблемных домов, когда как в Бурятии – одиннадцать. Игорь Ткачёв сообщил, что в целом на Дальнем Востоке около 400 строящихся объектов, работу ведут 250 компаний-застройщиков, порядка 55 объектов реализуются с нарушениями сроков и с отставанием от графика.
Наибольшее число обманутых дольщиков на Дальнем Востоке приходится на Бурятию
Общество, Фото:
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