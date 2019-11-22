Надежда Мироманова: «Целый день ходила в шоке»

Известный тренер Надежда Мироманова прокомментировала новость о присуждении ежемесячных выплат
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно президент Владимир Путин подписал указ о стипендии для победителей и призёров международных соревнований «Дружба-84». В этих соревнованиях, которые проводились в связи с бойком летней Олимпиады в США, приняли участие 9 государств: СССР, Болгария, Венгрия, ГДР, КНДР, Куба, Монголия, Польша, Чехословакия.
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Согласно указу, ежемесячная выплата победителям составит 52 тысячи рублей. Серебряные призёры получат 39 тысяч рублей, бронзовые – 30.
В Бурятии стипендию получат два человека – победительница «Дружбы-84» по стрельбе из лука, заслуженный мастер спорта СССР, тренер Ханда-Цырен Гомбожапова и серебряный призёр в семиборье, заслуженный мастер спорта, экс-рекордсменка мира, титулованная легкоатлетка, тренер Надежда Мироманова.
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- Новость была неожиданной, - рассказывает Надежда Константиновна. - Иван Валерьевич (Иван Козырев - заместитель министра спорта Бурятии) скинул в мессенджер документ указа, мы как раз сидели с Наташей (Наталья Соломинская – чемпионка мира, СССР, России по лёгкой атлетике). Я от волнения попросила её прочитать документ вслух. Эмоции непередаваемые. Целый день ходила в шоке. 35 лет прошло, общаемся в «Одноклассниках» с участниками из других стран, регионов, - насколько я знаю, многих уже в живых-то нет. Благодарна президенту Владимиру Владимировичу за это. За то, что помнят.
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Ранее Народный Хурал утвердил ежемесячные выплаты для Надежды Миромановой, внеся поправку в республиканский закон «О физической культуре и спорте». Поправка приравнивает победителей и призёров спортивных игр «Дружба-84» к олимпийским чемпионам и призёрам. Это также даёт право получать пожизненное вознаграждение из республиканского бюджета. Сумма выплаты для Надежды Миромановой составляет 24 тысяч рублей.
Надежда Мироманова: «Целый день ходила в шоке»
Общество, Фото:
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Известный тренер Надежда Мироманова прокомментировала новость о присуждении ежемесячных выплат
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