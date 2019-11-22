В Бурятии стартовал чемпионат по выделке овчины

Мероприятие продлится до понедельника



В Бурятии с 22 по 25 ноября проводится первый республиканский чемпионат по выделке и художественной обработке овечьей шкуры. Чемпионат проходит в двух направлениях: конкурс мастеров по выделке шкур и мастеров по изготовлению традиционной бурятской одежды из овечьей шкуры.



В выставке-конкурсе по выделке шкур принимают участие 13 мастеров – представители районов республики, Улан-Удэ, землячества шэнэхэнских бурят. Каждый участник представляет на выставку 10 выделанных овечьих шкур (овчины). Сегодня состоялась научно-технологическая экспертиза. В критериях оценки учитываются показатели: удлинение и предел прочности при нагрузке, наличие загрязнений, жёсткость, качество ворса, наличие швов, обработка краёв, прочность связи волоса с кожевой тканью и другое.



Председатель судейской коллегии чемпионата – глава буддийской традиционной Сангхи России, XXIV Пандито Хамба Лама Дамба Аюшеев. На экспертизе присутствовали министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева, Жаргалма Архинчеева директор, Сергей Доржиев, заместитель директора Республиканского центра народного творчества.



В 15 часов в Национальном музее Бурятии состоится открытие чемпионата. Посетители увидят работы мастеров по выделке овчины, изготовлению традиционной бурятской одежды из овечьей шкуры. Это пушистые овчины, белоснежные и крашенные, дэгэлы, обувь, головные уборы, рукавицы, одеяла, коврики, игрушки и многое другое, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.

