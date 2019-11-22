 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Ноября

21 Ноября

Популярное

В Бурятии стартовал чемпионат по выделке овчины

В Бурятии стартовал чемпионат по выделке овчины
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие продлится до понедельника

В Бурятии с 22 по 25 ноября проводится первый республиканский чемпионат по выделке и художественной обработке овечьей шкуры. Чемпионат проходит в двух направлениях: конкурс мастеров по выделке шкур и мастеров по изготовлению традиционной бурятской одежды из овечьей шкуры.

В выставке-конкурсе по выделке шкур принимают участие 13 мастеров – представители районов республики, Улан-Удэ, землячества шэнэхэнских бурят. Каждый участник представляет на выставку 10 выделанных овечьих шкур (овчины). Сегодня состоялась научно-технологическая экспертиза. В критериях оценки учитываются показатели: удлинение и предел прочности при нагрузке, наличие загрязнений, жёсткость, качество ворса, наличие швов, обработка краёв, прочность связи волоса с кожевой тканью и другое.

Председатель судейской коллегии чемпионата – глава буддийской традиционной Сангхи России, XXIV Пандито Хамба Лама Дамба Аюшеев. На экспертизе присутствовали министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева, Жаргалма Архинчеева директор, Сергей Доржиев, заместитель директора Республиканского центра народного творчества.

В 15 часов в Национальном музее Бурятии состоится открытие чемпионата. Посетители увидят работы мастеров по выделке овчины, изготовлению традиционной бурятской одежды из овечьей шкуры. Это пушистые овчины, белоснежные и крашенные, дэгэлы, обувь, головные уборы, рукавицы, одеяла, коврики, игрушки и многое другое, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
конкурс овцеводство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии стартовал чемпионат по выделке овчины
В Бурятии стартовал чемпионат по выделке овчины
Общество, 22.11.2019
Мероприятие продлится до понедельника
В Улан-Удэ пройдёт Подиум 50+
В Улан-Удэ пройдёт Подиум 50+
Общество, 22.11.2019
На подиум выйдут модели старше 50 лет
В Улан-Удэ пройдут гала-концерт и выставка «Творчество без границ»
В Улан-Удэ пройдут гала-концерт и выставка «Творчество без границ»
Общество, 22.11.2019
Смотр-конкурс разножанровый и охватывает все возрастные категории
В двух улан-удэнских школах появились новые стадионы
В двух улан-удэнских школах появились новые стадионы
Общество, 22.11.2019
Появился первый в городе школьный стадион в городе, оборудованный двойной полосой препятствия
Юные шахматисты Бурятии завоевали 29 медалей первенства ДФО
Юные шахматисты Бурятии завоевали 29 медалей первенства ДФО
Общество, 22.11.2019
12 шахматистов будут представлять Бурятию на первенстве России в Сочи
В Улан-Удэ прошёл гала-концерт артистов Приморской сцены Мариинского театра
В Улан-Удэ прошёл гала-концерт артистов Приморской сцены Мариинского театра
Общество, 22.11.2019
Зрителям представили оперные арии, романсы и песни. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Исследование: Жители Бурятии пьют мало шампанского
Исследование: Жители Бурятии пьют мало шампанского
Общество, 22.11.2019
В Иркутской области шампанского продают в 7 раз больше, чем в Бурятии
В Закаменском районе Бурятии открыли дом культуры
В Закаменском районе Бурятии открыли дом культуры
Общество, 22.11.2019
На капитальный ремонт здания было выделено 1 млн 409 тысяч рублей
Лучший участковый Улан-Удэ обслуживает Загорск
Лучший участковый Улан-Удэ обслуживает Загорск
Общество, 22.11.2019
В конкурсе на звание лучшего участкового участники соревновались в стрельбе, борьбе и в знании законодательства
Вход на турнир памяти Юрия Власко в Улан-Удэ будет свободным
Вход на турнир памяти Юрия Власко в Улан-Удэ будет свободным
Общество, 22.11.2019
Турнир памяти Юрия Власко пройдёт во второй раз  
Скалы у водопада в Аршане очистят от вандальных надписей
Скалы у водопада в Аршане очистят от вандальных надписей
Общество, 22.11.2019
Всех желающих приглашают на акцию по очистке скал от надписей
В Нью-Йорке устроили концерт для уроженцев Бурятии
В Нью-Йорке устроили концерт для уроженцев Бурятии
Общество, 22.11.2019
На праздник прилетели артисты из Бурятии
Водителям Бурятии пока не нужно стоять в очереди за справкой
Водителям Бурятии пока не нужно стоять в очереди за справкой
Общество, 22.11.2019
После того, как Владимир Путин назвал «чушью» новый порядок медосмотра, минздрав отсрочил его введение
Жители Бурятии могут признаться в любви маме на «Стене признаний»
Жители Бурятии могут признаться в любви маме на «Стене признаний»
Общество, 22.11.2019
Стартовала всероссийская акция «Парад первых лиц – парад мам»
В Улан-Удэ пройдёт вечер в честь создателя бурятской басни
В Улан-Удэ пройдёт вечер в честь создателя бурятской басни
Общество, 22.11.2019
Прозвучат стихи, басни и песни поэта Гунги Чимитова

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^