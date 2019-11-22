В Бурятии отметят день создания Селенгинского 41-го пехотного полка

Общество, Фото: пресс-служба администрации Селенгинского района

Для гостей праздника устроят исторический парад, ярмарку и бал



29 ноября в селе Новоселенгинск Селенгинского района Бурятии пройдут торжественные мероприятия, посвящённые 223-летию со дня формирования Селенгинского 41-го пехотного полка. Празднества начнутся в 13:00.



Все гости праздника смогут увидеть исторический парад с участием личного состава, вооружения и военной техники в/ч 69647; селенгинских казаков; «гренадёров Селенгинского пехотного полка»; юнармейцев и казаков-кадетов. Также состоится церемония вручения Селенгинских «оскаров» — статуэток воина знаменитого 41-го пехотного полка «Селенгинский гренадёр». Награждение является особой формой поощрения администрацией района деятельности, способствующей социально-экономическому, культурному, спортивному и иному развитию, росту благосостояния и повышения авторитета Селенгинского района.



Помимо этого, посетители мероприятия могут побывать на Новоселенгинской ярмарке-продаже, где могут испить чаёв вприкуску с блинами, бовами и разными новоселенгинскими деликатесами. Для гостей праздника будет организован селенгинский исторический бал в традициях XIX века; а на фоне триумфальной арки, открытой в честь 220-летия Селенгинского 41-пехотного полка, пройдёт фотосессия с гренадёрами. Будет открыт дом-музей декабристов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.



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